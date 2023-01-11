Samsung, duyurudan önce Galaxy S23 serisi için rezervasyonları açtı

Samsung, 1 Şubat’ta Galaxy S23 serisini tanıtacak ve yeni telefonlarını almak için ilk sırada olmak isteyenler şimdiden yerlerini ayırabilirler. Samsung ABD, Galaxy S23 serisi için ön rezervasyonları açtı ve 50 ABD doları size yeni Galaxy S23 akıllı telefonlardan birini almak için sıraya koyuyor. Ayrıca bu tutar, telefonlar piyasaya çıktığında Samsung Store kredisine aktarılıyor.

Rezervasyon sayfası ayrıca 1 Şubat etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Book dizüstü bilgisayar için 50 ABD doları tutarında rezervasyon sunuyor. Kullanıcılar ayrıca bir Galaxy S23 akıllı telefon ve bir Galaxy Book dizüstü bilgisayarını birlikte rezerve etmek için 100 ABD Doları taahhüt edebilirler.

Samsung ABD’deki rezervasyonlar 1 Şubat’a kadar açıktır ve rezervasyonunuzu onaylamak için geçerli bir e-posta adresi ve kişisel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Telefonlar ve dizüstü bilgisayar duyurulduktan sonra, ödemenizi tamamlamak için Samsung sizinle iletişime geçecektir.