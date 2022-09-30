Ana SayfaAkıllı TelefonSamsung Eski Akıllı Telefonlarını Tamamen Yeniliyor!

Samsung Eski Akıllı Telefonlarını Tamamen Yeniliyor!

Güney Koreli teknoloji şirketi, Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy S21 ve hatta Galaxy S10'u içeren Re-Newed segmenti olarak adlandırdığı bir model sunuyor. İkinci el modellerden farklı olarak, yenilenmiş modeller genellikle mühendisler tarafından test ediliyor ve aynı zamanda onları yeni gibi yapmak için bazı yeni parça değişimleri ile birlikte geliyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
Samsung Galaxy telefonunda bir numaranın engeli nasıl kaldırılır

Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Ekim 2022)

Netflix, 2022'nin Ekim ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan...

Bir alıcının yeni bir telefon satın alırken harcamaktan kaçınmamsının yollarından biri, yenilenmiş bir modeli tercih etmektir. Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisi için bile bazı yenilenmiş modeller satıyor, ancak şimdi, yakında bu yenilenmiş kategoriden daha yeni modellerin çıkmasını bekliyoruz.

Yenilenmiş bir telefon, temelde herhangi bir şirketin hizmet verdiği ve aynı garantiyi sunarken “yeni” duruma getirdiği cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji şirketi, Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy S21 ve hatta Galaxy S10‘u içeren Re-Newed segmenti olarak adlandırdığı bir model sunuyor. Modellerin mevcudiyeti bölgelere bağlı.

Ancak Samsung yaptığı bir açıklamada, yenilenmiş akıllı telefonlarının yelpazesini yakın gelecekte daha yeni modelleri içerecek şekilde genişletmeyi planladığını doğruladığı için bu yakında değişebilir. 

Başka bir deyişle, Galaxy S22 serisinin yakın zamanda yenilenmiş kategorisinde de sunulmasını bekleyebiliriz. Yenilenmiş modeller genellikle normal modellerden daha uygun fiyatlıdır, bu nedenle bu üst düzey modelleri müşteriler için çekici hale getirmesi gerekiyor.

İkinci el modellerden farklı olarak, yenilenmiş modeller genellikle mühendisler tarafından test ediliyor ve aynı zamanda onları yeni gibi yapmak için bazı yeni parça değişimleri ile birlikte geliyor. Yenilenmiş olanları MRP’lerinden daha ucuza sunan üçüncü taraf şirketler var, ancak Apple ve Samsung gibi markaların da kendi teklifleri var.

-- Reklam --

Amazon, Yeni Halo Rise Cihazıyla Uyku Takibi Yapıyor!

Amazon kısa süre önce küresel pazar için birkaç yeni akıllı ev ürününü duyurdu. Bu, yeni Echo Dot serisi akıllı hoparlörleri, yeni Kindle Scribe'ı ve...
Önceki İçerikAmazon, Yeni Halo Rise Cihazıyla Uyku Takibi Yapıyor!
Sonraki İçerikAlienware Aurora R15 Oyun Bilgisayarı Çıktı!

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.