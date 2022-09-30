Samsung Eski Akıllı Telefonlarını Tamamen Yeniliyor!

Bir alıcının yeni bir telefon satın alırken harcamaktan kaçınmamsının yollarından biri, yenilenmiş bir modeli tercih etmektir. Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisi için bile bazı yenilenmiş modeller satıyor, ancak şimdi, yakında bu yenilenmiş kategoriden daha yeni modellerin çıkmasını bekliyoruz.

Yenilenmiş bir telefon, temelde herhangi bir şirketin hizmet verdiği ve aynı garantiyi sunarken “yeni” duruma getirdiği cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji şirketi, Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy S21 ve hatta Galaxy S10‘u içeren Re-Newed segmenti olarak adlandırdığı bir model sunuyor. Modellerin mevcudiyeti bölgelere bağlı.

Ancak Samsung yaptığı bir açıklamada, yenilenmiş akıllı telefonlarının yelpazesini yakın gelecekte daha yeni modelleri içerecek şekilde genişletmeyi planladığını doğruladığı için bu yakında değişebilir.

Başka bir deyişle, Galaxy S22 serisinin yakın zamanda yenilenmiş kategorisinde de sunulmasını bekleyebiliriz. Yenilenmiş modeller genellikle normal modellerden daha uygun fiyatlıdır, bu nedenle bu üst düzey modelleri müşteriler için çekici hale getirmesi gerekiyor.

İkinci el modellerden farklı olarak, yenilenmiş modeller genellikle mühendisler tarafından test ediliyor ve aynı zamanda onları yeni gibi yapmak için bazı yeni parça değişimleri ile birlikte geliyor. Yenilenmiş olanları MRP’lerinden daha ucuza sunan üçüncü taraf şirketler var, ancak Apple ve Samsung gibi markaların da kendi teklifleri var.