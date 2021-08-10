Samsung, Exynos W920 Yonga Setini Piyasaya Sürdü

Yarın (yani 11 Ağustos) Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni giyilebilir cihazlarının lansmanından önce, Samsung bugün, giyilebilir cihazlar için özel olarak tasarlanmış yeni yonga seti Exynos W920‘yi resmi olarak piyasaya sürdü.

Samsung Exynos W920, Güney Koreli şirket tarafından yaklaşık üç yıl önce orijinal Galaxy Watch ile birlikte tanıtılan Exynos 9110’un devamı niteliğinde. Bu yeni çip, yaklaşmakta olan Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic‘e güç sağlayacak.

Exynos W920, Samsung’un aşırı ultraviyole litografi teknolojisine sahip en son 5nm işlemi kullanılarak üretilmiş. İki ARM Cortex-A55 çekirdeğine ve bir Mali-G68 GPU’ya sahip. Şirket, yeni yonga setinin CPU testinde Exynos 9110’dan yaklaşık yüzde 20 daha hızlı olduğunu ve 10 kat daha hızlı grafik performansı sunduğunu iddia ediyor.

Üreticilerin büyük pilleri barındırmasına ve akıllı saatleri için daha şık tasarımlar uygulamasına olanak tanıyan, dışa açılan panel düzeyinde ambalaj (FO-PLP) ile birlikte geliyor. Asıl konfigürasyonunda bir paket içi sistem gömülü paket ile, güç yönetimi entegre devresi, LPDDR4 ve gömülü multimedya arabasını aynı pakette birleştiriyor.

Yonga setinin 960 x 540 piksele kadar olan ekranları işleyebileceği söyleniyor. Ayrıca, Her Zaman Açık Ekran görevlerini gerçekleştiren ve genel güç tüketimini azaltan, düşük güçlü özel bir Cortex–M55 ekran işlemcisi var. 4G LTE modem, GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi), Wi-Fi b/g/n ve Bluetooth 5.0 ile entegre olarak geliyor.

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