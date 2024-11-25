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Samsung üst segment telefonlarda olduğu kadar giriş ve orta seviye cihazlarda da oldukça güçlü pazar payına sahip olan markalardan biri. Bu kapsamda marka, yeni orta seviye telefonu Galaxy M16 5G’yi duyurmaya hazırlanıyor. Cihazın tanıtımı henüz gerçekleştirilmese de Samsung fiyat performans telefonu Galaxy M16 5G özellikleri ortaya çıktı. Geekbench’te görülen telefonun nitelikleri içerikte.

Samsung Fiyat Performans Telefonu Galaxy M16 5G Özellikleri Belli Oldu!

Samsung geçtiğimiz Mart ayında Galaxy M15’i piyasaya sürmüştü ve bu modelin halefi olacak Galaxy M16 5G’nin ise yakın zamanda lanse edilmesi beklenmekte. Cihazın tanıtımı henüz yapılmasa da pek çok özelliği ortaya çıktı. Geekbench testinde görünen cihaz tam bir fiyat performans telefonu olarak piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy M16 5G modeli Geekbench’te SM-M166P model numarası ile görüldü. Cihaz tek çekirdek testinden 552 puan alırken, çok çekirdek testinden ise 1.611 puan aldı. M16 5G’nin AI performans puanı ise 469 oldu. Bu puanlara göre cihaz giriş – orta seviye için bütçe dostu ve performansı yüksek bir telefon olarak nitelendirilebilir.

Dimensity 6300 İşlemci!

Galaxy M16 5G’nin ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda öncelikle Android 14 işletim sistemi ile geldiğini söyleyebiliriz. MediaTek Dimensity 6300 işlemciye sahip olan telefonda 2 adet 2,40 GHz hızında çalışan ve 6 adet 2 GHz hızında çalışan çekirdek ve Mali-G57 MC2 GPU yer almakta. Galaxy M16 5G modeli 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı bulunmakta.

Galaxy M16 modeli ekran kısmında 6,7 inç büyüklüğünde bir Süper AMOLED panel yer almakta. Bunların yanı sıra cihazın 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası ile geleceği söylenebilir.

Galaxy M16 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung’un bu yeni bütçe dostu telefonunun selef modeli Samsung Galaxy M15 özellikleri; Samsung Galaxy A15 modelinin ki ile oldukça benzerdi. Hatta batarya özellikleri dışında pek çok özelliği aynıydı da denilebilir. Buradan yola çıkarak M16 modelinin de Galaxy A16’nın özellikleri ile aynı olabileceği düşünülmekte. Tanıtımdan sonra gerçekten de durum böyle mi, öğrenmiş olacağız.

Peki Samsung bu yeni modeli ne zaman tanıtacak? Bu konuda henüz bir açıklama bulunmuyor ancak Samsung’un lansman tarihleri göz önünde bulundurulursa cihaz 2025 Mart ayında tanıtılabilir. Bununla birlikte marka tanıtımı, tıpkı A16’nın lansmanı gibi daha erken bir tarihe alabilir. Bu kapsamda 2024 Aralık ayında da M16 5G modeli tanıtılabilir.