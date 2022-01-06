Samsung Flex Note, CES 2022’de Tanıtıldı!

Samsung’un katlanır telefonlara yaptığı son hamle her yıl gelişiyor. Şirket şimdi CES 2022’de Flex Note konseptinin tanıtılmasıyla katlanır ekran teknolojisini dizüstü bilgisayar dünyasına genişletmeyi hedefliyor.

Flex Note’un kuşkusuz sadece bir “teknoloji konsepti” ama neyin mümkün olduğunu gösteriyor. Katlandığında 13 inçlik bir form faktöründen tamamen genişletildiğinde 17 inçlik bir monitöre dönüşüyor. 13 inçlik bir dizüstü bilgisayarı bir monitöre genişletmenin; potansiyel uygulamalarını görmek için bir roket bilimcisi gerekmiyor.

Galaxy Z Fold 3‘ün güçlü yönlerinden biri, cihazın esnekliği. Tamamen açmak, ayrı bir tablet veya e-okuyucu ihtiyacını temelde ortadan kaldırıyor; ve kapatıldığında hala “normal” bir akıllı telefon olarak kullanabilirsiniz. Benzer şekilde, Flex Note konsepti, onu taşınır bir monitör olarak kullanırken; kompakt bir dizüstü bilgisayar olarak (alt yarısını sanal klavye olarak kullanmakta sorun yoksa) kullanmanıza izin veriyor.

Bununla birlikte, katlanır dizüstü bilgisayar teknik olarak yeni bir konsept değil. Lenovo, 2020’de Lenovo ThinkPad X1 Fold ile şansını bire bir denedi. Yenilikçi tasarımı ve güzel OLED ekranını beğendik, ancak performansı ve ekstra aksesuarların fiyatı konusunda; daha az hevesliydik. Yine de ThinkPad X1 Fold‘un sahip olduğu profesyonel estetik benzersizdi; ve doğru şekilde uygulandığı takdirde birçok insanın hayatına kolayca uyum sağlıyor.

Bu form faktörüyle ilgilenenler için iyi haber şu ki CES 2022, katlanır ekranların yılı olacak gibi görünüyor. Intel, katlanır ekranlı dizüstü bilgisayarların benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olacak bir katlanır ekran özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Samsung adına, Flex Note daha çok bir prototip gibi görünüyor; bu yüzden Note serisinin yeniden doğuşu için umutlanmayın. Bununla birlikte, Samsung’un katlanır ekran teknolojisi; Intel’in itici gücünü desteklemeye yardımcı olacak diğer dizüstü bilgisayarlara girebilir.