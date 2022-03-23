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Samsung Flex Note Yakında Geliyor!

Samsung yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, Galaxy Flex Note adına sahip olacak ve Note serisinden birkaç özelliği de beraberinde getirecek.

Ayşen Sıla

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Şimdiye kadar Samsung, Galaxy Z Fold ve Z Flip olmak üzere; iki adet katlanır ürün serisini devam ettiriyor. Bu yıl Z Fold 4 ve Z Flip 4’ü bekliyoruz ancak; görünüşe göre yepyeni bir katlanır telefon daha çıkacak.

B4, Q4 ve N4 adlı yeni akıllı telefonlar bugünlerde ortaya çıktı. Geçen yılın Z Flip3 ve Z Fold3 isimleri B3 ve Q3 olduğundan; N4 kod adının tamamen farklı bir katlanır telefona ait olduğunu varsayıyoruz.

Kaynayğımız ayrıca Samsung’un diğer iki telefon kadar büyük miktarlarda üretim yapmayacağını da gösteriyor. Samsung tarafından, yuvarlanan ekranı tasvir eden ve çeşitli şekillerde katlananlar de dahil olmak üzere, epeyce patent var.

flex-note

N4 diğer iki katlanır telefon kadar kusursuz olmasa da iyi özellikler vaat edecek. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, Galaxy Flex Note adına sahip olacak ve Note serisinden birkaç özelliği de beraberinde getirecek.

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KaynakGalaxy Club

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