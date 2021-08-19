Samsung Galaxy A03s 6.5” Ekran ve 5,000 mAh Batarya ile Tanıtıldı

Samsung‘un Galaxy A serisinde yeni bir uygun fiyatlı telefonu, Galaxy A03s görücüye çıktı. Telefon Hindistan’da duyuruldu ve 6.5 inç LCD ekran, Helio P35 yonga seti ve 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile geliyor.

Arkadaki kamera kurulumu şöyle; 13MP ana kamera (f/2.2 diyafram) ve 2 adet 2MP çözünürlükte (makro ve derinlik için) lens birlikte geliyor. Ön tarafta ise bir su damlası çentiğine monte edilmiş 5MP selfie kamerası bulunuyor.

Akıllı telefonun yazılım tarafında ise Android 11 ile birlikte Samsung’un One UI 3.1 Core arayüz yazılımı gözümüze çarpıyor.

Galaxy A03s’in siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği bulunmaktadır. Depolama seçenekleri 32GB ve 64GB iken RAM 3GB ile 4GB arasında değişir. 3 GB/32 GB olan model yaklaşık 155 $, 4 GB/64 GB’lık model ise yaklaşık 168 $ olarak belirlenmiş. Markanın Hindistan için erken rezervasyon siparişleri için bir miktar indirim sağlayan sınırlı süreli bir teklifleri de mevcut var.