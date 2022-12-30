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Samsung Galaxy A04s Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini alıyor

Birkaç ay önce Android 12 ile piyasaya çıkan Galaxy A04s, bazı pazarlarda Android 13 güncellemesini almaya başladı. Bu, akıllı telefonun ilk büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve ayrıca cihaza yeni bir güvenlik yaması getiriyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy A04s Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini alıyor

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Samsung, çılgınlığın başladığı Ekim ayı sonundan bu yana onlarca modeli güncelleyerek rekor kıran bir hıza imza atan One UI 5 sunumunu bu yılın sonuna kadar bitirmek istiyor.

Üstünde Android 13 ve One UI 5 bulunan en yeni cihaz, giriş seviyesi Galaxy A04s. Birkaç ay önce Android 12 ile piyasaya sürüldü ve şimdi A047MUBU1BVK5 etiketli yeni üretici yazılımı sürümüyle Android 13’e geçiş yapıyor.

Bu güncelleme pek çok ülkedeki birimlere geldi ve bu arada herhangi bir sorun bulunmazsa muhtemelen çok yakında tüm dünyaya yayılacak. Bu çok düşük kaliteli bir telefon olduğundan, tam sürümün özelliklerinin bir alt kümesine sahip olan One UI Core 5.0‘ı alır. Yeni yapı, Kasım 2022 güvenlik düzeltme ekini de beraberinde getiriyor. Bu cihaz üç ayda bir güvenlik güncellemeleri aldığından, bir sonrakinin gelecek yılın ilk çeyreğinde gelmesini bekleyin.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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