Samsung Galaxy A04s yakında piyasaya çıkıyor

Birkaç aydır adını duyduğumuz Samsung Galaxy A04s, akıllı telefonun destek sayfası Samsung‘un resmi İngiltere web sitesinde yayına girdi. Bu da demek oluyor ki akıllı telefon yakında piyasaya sürülecek.

Destek sayfası, Galaxy A04s‘in herhangi bir özelliğini göstermiyor. Ancak model kodu SM-A047F/DSN, Galaxy A04s’ün Birleşik Krallık’ta çift SIM desteğine sahip olacağını gösteriyor.

Samsung‘dan henüz Galaxy A04s‘in lansman tarihi ve özellikleri hakkında bir haber yok, ancak Geekbench sayesinde SM-A047F model atamalı sürümün Exynos 850 yonga seti, Android 12 ve 3GB RAM ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca henüz onaylanmamış fakat daha fazla RAM seçeneği olacağını da öngörüyoruz.

Samsung Galaxy A04s görselleri sızdırıldı (Kaynak: OnLeaks ve GizNext)