Samsung Galaxy A11, Android 12’ye kavuştu

Samsung, Galaxy A11‘i Mayıs 2020’de giriş seviyesi Snapdragon 450 yonga seti ve temel 6,4 inç HD+ ekranla tanıttı. Cihaz geçen yıl Android 11 aldı ve şimdi Android 12 alıyor.

Paket, donanım yazılımı sürümü A115FXXU3CVI3 ile birlikte gelir ve ayrıca Ağustos 2022 tarihli “düzinelerce gizlilik ve güvenlik açığını” ele alan bir güvenlik düzeltme eki getirir.

Galaxy A11’deki Android 12, üstte One UI Core 4.1’e sahiptir. Bu, telefonun Renk Paleti özelliğini, geliştirilmiş widget’ları ve kullanıcının bunları seçme şeklini alacağı anlamına gelir. Ses çıkış aygıtı artık kilit ekranından seçilebilir ve Karanlık Mod küçük iyileştirmelerle birlikte gelir.

Galaxy A11’deki tüm stok uygulamaları geliştirildi – kamera uygulaması daha temiz bir tasarıma sahip, Galeri daha iyi sıralama ile geliyor, Samsung Klavye Grammarly için destek kazanıyor ve paylaşım menüsü düzeltildi.

Güncelleme şu anda Güneydoğu Asya’daki cihazlara ulaşmaya başladı, ancak yakında diğer sürümleri de vuracak. Ayrıca Ayarlar -> Yazılım Güncelleme ve ardından İndir ve Yükle’de de bulunabilir.