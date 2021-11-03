Samsung Galaxy A13 50 MP Kamerası İle Karşımızda

Samsung, geçtiğimiz Kasım ayında uygun fiyatlı A12’yi tanıttı ve şimdi Galaxy A13‘ün çıkması çok yakında. Güney Koreli kaynaklara göre, ana kamera yeni bir 50MP sensöre sahip olacak, diğer kameralar değişmeyecek.

Galaxy A12 ve devamı olan (Galaxy A12S, Galaxy A12 Nacho) 5MP ultra geniş ünitesi ve 2MP yardımcı snappers bir çift eşliğinde 48MP ana kamera var. Rapora göre, diğer özellikler A13’te aynı kalacak ve 8MP ön kamera da değişmeyecek.

Galaxy A13’ün Teknik Özellikleri

Ahize plastik bir gövdeye sahip olacak ama ilginç olan kısım, kamera çıkıntısının olmaması. Tüm sensörler birbirinden bağımsız olarak öne çıkıyor ve daha belirgin bir görünüm yaratıyor.

Elbette, 6-48 inç IPS LCD panele sahip olduğu göz önüne alındığında, ahize yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna güveniyor. İyi haber şu ki, ekran 1080x 2340 piksel çözünürlük sunuyor.

Diğer özellikler arasında Dimensity 700 SoC, 50MP f/2.0 ana kamera, 5MP f/2.2 ultrawide bir ve üçüncü bir 2MP derinlik sensörü bulunur. Tümü 5.000 mAh pil ile çalışır ve bellek çeşitleri 4GB/64GB ve 8GB/128GB’dir. Ekstra olarak telefonda 5G özellikli olacağını da belirtelim. Diğer bir husus ise renkleri çeşitler şu şekilde; siyah, beyaz, kırmızı, mavi’dir.

Samsung Galaxy A13’ün ABD ve Kanada‘da 2022‘nin başlarında bir duyuru tarihi ile raporlara uyumlu çıkması bekleniyor fiyatı hakkında ise tam bir tahmin bulunmamaktadır.

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