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Samsung Galaxy A13, İlk Büyük Güncellemesini Aldı!

Galaxy A13 için One UI 5 güncellemesi, A135FXXU2BVL2 ürün yazılımı sürümüyle birlikte kullanıma sunuluyor. Tüm yeni Android 13 özelliklerinin yanı sıra birçok güvenlik açığını gideren Kasım 2022 yamasını içeriyor.

Ayşen Sıla

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Samsung, geniş akıllı telefon ve tablet portföyünü Android 13’e güncellemekle meşgul. Marka, Android tabanlı One UI 5’in kararlı bir sürümünü orta sınıf, amiral gemisi ve bütçe cihazlarının önemli bir kısmına şimdiden yayınladı. En son geliştirmede Koreli şirket, Android 13 güncellemesini Galaxy A13’e de genişletiyor. Bu, uygun fiyatlı akıllı telefon için ilk büyük yazılım güncellemesi olacak. Ayrıntılara bakalım.

Galaxy A13 için One UI 5 güncellemesi, A135FXXU2BVL2 ürün yazılımı sürümüyle birlikte kullanıma sunuluyor. Tüm yeni Android 13 özelliklerinin yanı sıra birçok güvenlik açığını gideren Kasım 2022 yamasını içeriyor.

Bu yazılım, Ermenistan, Azerbaycan, Hırvatistan, Fransa, Gürcistan, Almanya, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok Asya ve Avrupa ülkesinde bulunuyor.

Her zaman olduğu gibi, Samsung güncellemeleri toplu olarak gönderiyor, bu nedenle güncellemenin her birime ulaşması birkaç gün sürebilir. Galaxy A13’ün sahibiyseniz ve yukarıda belirtilen ülkelerde yaşıyorsanız, Ayarlar’a gidip Yazılım Güncelleme’yi seçerek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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