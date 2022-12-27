Samsung Galaxy A13, İlk Büyük Güncellemesini Aldı!

Samsung, geniş akıllı telefon ve tablet portföyünü Android 13’e güncellemekle meşgul. Marka, Android tabanlı One UI 5’in kararlı bir sürümünü orta sınıf, amiral gemisi ve bütçe cihazlarının önemli bir kısmına şimdiden yayınladı. En son geliştirmede Koreli şirket, Android 13 güncellemesini Galaxy A13’e de genişletiyor. Bu, uygun fiyatlı akıllı telefon için ilk büyük yazılım güncellemesi olacak. Ayrıntılara bakalım.

Galaxy A13 için One UI 5 güncellemesi, A135FXXU2BVL2 ürün yazılımı sürümüyle birlikte kullanıma sunuluyor. Tüm yeni Android 13 özelliklerinin yanı sıra birçok güvenlik açığını gideren Kasım 2022 yamasını içeriyor.

Bu yazılım, Ermenistan, Azerbaycan, Hırvatistan, Fransa, Gürcistan, Almanya, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok Asya ve Avrupa ülkesinde bulunuyor.

Her zaman olduğu gibi, Samsung güncellemeleri toplu olarak gönderiyor, bu nedenle güncellemenin her birime ulaşması birkaç gün sürebilir. Galaxy A13’ün sahibiyseniz ve yukarıda belirtilen ülkelerde yaşıyorsanız, Ayarlar’a gidip Yazılım Güncelleme’yi seçerek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.