Samsung Galaxy A13, One UI 5 güncellemesini alıyor

Dün Samsung, Exynos 850 destekli Galaxy A13 (SM-A135F) için Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı güncellemesini yayınladı ve şimdi Android’in en son sürümünün ve Samsung‘un özel arayüzünü bu telefonda kullanabilirsiniz.

Helio G80 yonga seti tarafından desteklenen Samsung Galaxy A13’ün SM-A137F modelinden bahsediyoruz. Her zamanki One UI 5.0 özelliklerini ve aynı zamanda A137FXXU1BVL1 ürün yazılımı sürümüyle birlikte gelen Kasım 2022 Android güvenlik güncellemesini de alıyor.

Güncelleme Avrupa’da yayınlanıyor ve Helio G80 destekli Galaxy A13’ünüze henüz almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca Samsung, Galaxy Xcover Pro‘nun G715FNXXSAEVL2 ürün yazılımı sürümü ve Kasım 2022 Android güvenlik düzeltme eki ile uluslararası modeli için One UI 5.0’ı piyasaya sürdü. Henüz almadıysanız güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Galaxy Xcover Pro’nun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne gidebilirsiniz.