Samsung Galaxy A14 kamera ve pil özellikleri ortaya çıktı

Samsung, geçen yılki Galaxy A13 5G‘nin halefini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve yaklaşmakta olan Galaxy A14 için birkaç önemli özellik daha alıyoruz. Galaxy Club’dan gelen yeni bir rapora göre cihaz, EB-BA146ABY parça numarasını taşıyan 5.000 mAh pilin yanı sıra selefi gibi 50 MP ana kamera getirecek. Bu özellikler Galaxy A13 ve 5G muadili ile eşleşiyor, ancak yaklaşmakta olan A14 modelinin yeni bir 13MP ön kamera ile bir selfie kamera yükseltmesi için uygun olduğu bildiriliyor.

Bu ayın başlarında, tanıdık görünen bir tasarım sergileyen ve aynı zamanda telefonun FHD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inç TFT LCD’yi getireceğini ortaya koyan görüntülere rastladık. Yeni rapor, Galaxy A14’ün yıl sonundan önce 230 € civarında bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bu yıl için planlanan bir 4G modelinden söz edilmiyor.