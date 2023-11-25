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Samsung Galaxy A15 5G Yakın Zamanda Geliyor!

Samsung Galaxy A15 5G'in şu anki resmi olmayan fiyatı 139 dolar olarak açıklandı ülkemizde de 4.012,42 TL'ye tekabül etmekte. Şirket henüz çıkış tarihi hakkında açıklamada bulunmadı.

Mustafa

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Samsung Galaxy A15 5G

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Teknoloji devi Samsung yeni orta sınıfa hitap eden akıllı telefonu Galaxy A15 5G telefonunu yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanmakta. Bugünkü yazımızda sizlere Samsung Galaxy A15 5G hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak çıkacak telefon hakkında edinilen bilgilere göre 50MP üçlü kamera, 5000 mAh bataryaya sahip olacağı söylentiler arasında. Genişlik açısından Samsung Galaxy A14 5G’ye benzeyen cihaz düzleştirilmiş bir cihaza benziyor.

Samsung Galaxy A15 5G, 6.5 inç boyutunda 1080p+ çözünürlüğe çıkan damla çentikli bir ekran özelliği ile piyasaya sürülecek. Öndeki kamera 13MP özelliğinde olacak diğer kameralar için henüz bir bilgi bulunmamakta. Bunun yanında 4GB RAM 128GB depolamaya sahip olacak.

Samsung Galaxy A15 5G

Fiyat konusunda Samsung Galaxy A15 5G’in şu anki resmi olmayan fiyatı 139 dolar olarak açıklandı ülkemizde de 4.012,42 TL’ye tekabül etmekte. Şirket henüz çıkış tarihi hakkında açıklamada bulunmadı.

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Mustafa
Mustafa
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