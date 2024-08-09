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Samsung’un uygun fiyatlı telefon grubu A serisine yeni bir cihaz daha geliyor; Samsung Galaxy A16 5G. Samsung fiyat performans telefonu olarak piyasada yer bulması gereken cihazın, kıza bir zaman önce Amerika versiyonunun nitelikleri belli olmuştu. Şimdi ise Samsung Galaxy A16 5G global versiyon özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar..

Samsung Galaxy A16 5G Global Versiyon Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni orta seviye telefonu Galaxy A16 5G’nin küresel pazara sunulacak modelinin özellikleri belli oldu. Kısa bir zaman içerisinde resmi olarak tanıtılması beklenen Galaxy A16 5G global sürümü Geekbenck platformunda SM-A116E model numarası ile ortaya çıktı. Cihazın ABD versiyonu ise SM-166P model numarası ile görüntülenmişti.

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Samsung uygun fiyatlı yeni telefonu Galaxy A16 5G global versiyonun özellikleri ABD modeli ile oldukça benzer. Bu kapsamda telefonun MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden gücünü alması beklenmekte. Yeni Samsung fiyat performans telefonun diğer özelliklerine baktığımızda ise 4GB, 6GB ve 8GB RAM opsiyonlarıyla gelmesi beklenmekte.

İşletim sistemi kısmında Android 14’ün yer aldığı telefon, Dimensity 6300 işlemci ile girdiği performans testinde, tek çekirdekte 967 puan; çok çekirdekte ise 1971 puan almış durumda. Cihazın pek çok özelliği Geekbench 6’da görüntülenen testlerde ortaya çıkmakta.

50 Megapiksel Çözünürlüklü Ana Kamera!

Kamera kısmına baktığımızda ise Galaxy A16 5G’nin 3’lü arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülmekte. Bu bağlamda 50 MP’lik ana kamera, 5 MP’lik ikincil kamera ve 2 MP’lik de makro kamera ile geldiği söylenebilir. Cihazın selfie kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip. Samsung Galaxy A16 5G’nin 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması ve 25W hızlı şarj desteğiyle gelmesi beklenmekte.

Galaxy A16 5G Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A16 5G Geekbench listelerinde göründü ve bu cihazın kısa bir zaman içerisinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Ancak henüz Galaxy A16 5G çıkış tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte Galaxy A16 5G’nin Samsung uygun fiyatlı telefonlar arasında bulunduğu biliniyor ancak cihazın fiyatı da henüz net bir şekilde belli değil. Söz konusu detaylar ve cihazın bilinmeyen özellikleri belli olduğunda sizlere buradan duyuruyor olacağız.