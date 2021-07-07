Samsung Galaxy A20s, Android 11 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz yıldan beri hem Android sürüm güncellemelerinde hem de aylık güvenlik yamalarında oldukça iyi adımlar atmaya devam ediyor. Şirket Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz güvenlik yamasını ilk sunan marka olmuştu ve bugüne kadar 500’Den fazla cihazına bu yamaları göndermeyi başardı. Ayrıca firma daha da ileri giderek birçok Galaxy cihazına Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini sundu.

Bugün de aynı şekilde giriş seviyesi model olan Galaxy A20s için bu güncelleme geldi. Şirket bu güncellemeyle birlikte artık Galaxy A20s için daha fazla Android sürümü sunmayacak. Bütçeye uygun giriş seviyesi modeller en fazla iki büyük sürüm güncellemesi alıyor. Galaxy A02s‘te iki büyük sürüm güncellemesine kavuşmuş durumda.

A207FXXU2CUFA sürüm numarasıyla Malezya’da sunulmaya başlanan yeni güncelleme ilerleyen günlerde daha fazla bölgeye yayılacaktır. Eğer Galaxy A02s kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Samsung yeni Android 12‘den önce birçok cihazını Android 11‘e güncellemeyi hız kesmeden yapmaya çalışıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Galaxy A20s aynı zamanda Haziran 2021 güvenlik yamasına da kavuşuyor. Bu yama sayesinde cihazın içerisinde meydana gelen tüm açıklar kapatılmış oluyor. Android sürüm güncellemesi ise, cihaza yeni bir kullanıcı arayüzü, tek seferlik izinler, gizlilik kontrolleri gibi özelliklerin yanı sıra iyileştirmeler de sunuyor.