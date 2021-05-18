Samsung Galaxy A22 4G, Geekbench’te Göründü!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2021 yılına oldukça fazla akıllı telefon modeli ile gelmeye devam ediyor. Şirket yılın başlarında ilk olarak Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Daha sonra yeni orta segment A serisi Galaxy A52 ve A72 modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Tabi şirket bu aralarda giriş seviyesi A serisi cihazlarını da sunmayı ihmal etmedi.

Bugün ise yeni bir giriş seviyesi A serisi akıllı modelinin Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Galaxy A22 4G olarak karşımıza çıkan yeni modelin aynı zamanda 5G versiyonuda olacak. Cihazın 5G versiyonu, SM-A226B model numarasıyla, MediaTek‘in Dimensity 700 yongası, 6 GB RAM kapasitesi ve Android 11 ile geçtiğimiz ay Geekbench‘te ortaya çıkmıştı. Bugünde cihazın 4G versiyonuna ait bir Geekbench sonucu sızdırılmış durumda.

Galaxy A22 4G‘nin Geekbench sonuçlarına baktığımızda cihazın SM-A225F model numarasına sahip olduğunu görüyoruz. Android 11 ile çalışacak olan modelin, 6 GB RAM kapasitesinin olacağı belli olmuş durumda. Telefon aynı zamanda içerisinde MT6769V / CT işlemcisine sahip olacak bu da Helio G80 yonga setine denk geliyor. Cihazın teklik çekirdek testinde 293 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1247 puan aldığını görüyoruz.

Geekbench sonuçlarında telefonun daha fazla ayrıntısı paylaşılmıyor. Ancak FCC sertifikasında yeni telefonun SM-A225M model numarasıyla ve 15 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca cihazın 4G modelinde üçlü bir arka kamera modülü, 5G‘li versiyonunda ise dörtlü bir kamera kurulumu yer alacağı tahmin ediliyor. Şuan için şirket yeni Galaxy A22 4G ve 5G için resmi bir açıklamada veya duyuruda bulunmadı. Ancak ilerleyen günlerde bu yeni modelin resmi olarak tanıtılması bekleniyor.