Samsung Galaxy A22 5G’nin Ekran Detayları Belli Oldu!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, yılın başından beri sunduğu modellerine şimdi bir yenisini daha ekliyor. Bilindiği üzere şirket en son orta segment A serisi cihazlarını piyasaya sunmuştu. Şimdi de giriş seviyesi A segment bir cihaz ile piyasaya girecek olan marka, Galaxy A22 5G ile karşımıza çıkıyor.

Yeni modelin daha önceden bazı sızıntıları yapıldı ancak bugün ortaya çıkan sızıntılar telefonun daha çok ekran bilgisiyle ilgili oluyor. Daha önceden 6.4 inç bir ekran ile geleceğini öğrendiğimiz telefonun bugün ise 6.6 inç IPS LCD bir ekran paneline sahip olacağı söyleniyor. Bu ekran panelini cihazın hem 4G hem de 5G versiyonu yani ikisi birden kullanacak.





Yeni bilgilere göre cihazın ekranının 90 Hz tazeleme hızına sahip 1080p+ çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Google Play Console tarafından da doğrulanan bu ekran bilgisi ile birlikte cihazın daha önce sızdırılan 60 Hz 720p+ çözünürlük bilgisi çürütülmüş oldu. 230 Euro bandından satışa çıkması beklenen bu giriş seviyesi bütçe dostu model içerisinde MediaTek‘in Dimensity 700 yongasını bulunduruyor. 2.2 Ghz Cortex-A76 çekirdekleri ile çalışan bu yonga 7 nm üretim teknolojiyle üretildi. İşlemcinin yanı sıra cihaz 4 / 6 GB RAM ve microSD kart destekli 64 GB dahili depolama alanına sahip.

A22 5G‘nin arka tarafına baktığımızda ise 48 Megapiksel ana + 5 Megapiksel ultra olmak üzere iki mercek yer alırken ön tarafta ise 13 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. 1080p 30 fps video kaydı yapailen kamerayla birlikte cihazın arka tkasasını içinde 15 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC (Samsung Pay ile), USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişi cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Samsung‘un bu yeni modelini ne zaman sunacağı henüz bilinmiyor.