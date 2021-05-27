Samsung Galaxy A22 5G’nin Fiyatlandırması Gün Yüzüne Çıktı!

Son raporlar Samsung Galaxy A22 4G ve Galaxy A22 5G hakkında birçok bilgi ortaya çıkardı. DealnTech’in yeni bir raporu Galaxy A22 5G’nin Avrupa pazarları için fiyatlandırmasını ortaya çıkardı.

Yayın, Galaxy A22 5G’yi yaklaşık 226 dolar fiyatıyla bir Avrupa perakende sitesinde gördüğünü iddia ediyor. Listede telefonun özellikleri hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, fiyatlandırmanın 64 GB modeline ait olduğunu belirtiyor.

185 Euro‘nun KDV oranı yok, bu da telefonun KDV dahil 249 dolara kadar düşük bir fiyatla fiyatlandırılabileceğini gösteriyor. Avrupa’nın diğer bazı bölgelerinde KDV ile yaklaşık 280 dolarla satış yapabilir. Bununla birlikte, markanın en uygun fiyatlı 5G telefonu olarak görücüye çıkacak.

Galaxy A22 5G’nin 6.4 inçlik bir IPS LCD panele sahip olması bekleniyor. Dimensity 700 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilebilir. 15W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil barındırabilir. Güvenlik için, yana bakan bir parmak izi tarayıcıya sahip.

Galaxy A22 5G’nin ön kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Arka kamera kurulumu 48 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ikinci lens ve 2 megapiksel sensör içerebilir. 9 mm kalınlığında ve yaklaşık 205 gram ağırlığında. Telefonun beyaz, siyah, mor ve yeşil gibi tonlara sahip olduğu söyleniyor.