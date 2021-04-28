Samsung Galaxy A22 Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Samsung’un yeni telefonu Galaxy A22 akıllı telefonu çok yakında piyasaya yerini alacak. Geçmiş raporlar, piyasaya bağlı olarak 4G ve 5G modelleriyle satışa çıkacağını iddia ediyor. Telefonun 5G versiyonu ise, Wi-Fi Alliance yetkilisinden sertifika aldı.

Galaxy A22 5G, SM-A226B / DSN ve SM-A226 model numaraları ile karşımıza çıkıyor. İki liste, çift bantlı Wi-Fi, 5G’yi desteklediğini ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını ortaya koyuyor. Galaxy A22 5G, Dimensity 700 işlemci ve 6 GB RAM ile Geekbench kıyaslama platformunda görülmüştü.

Galaxy A22 5G’nin su damlası çentikli 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Telefonun HD + veya Full HD + çözünürlüğü destekleyip desteklemediği ise henüz belli değil.

Source/The Voice

Modelin, 13 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Telefonun arka kamera kurulumu 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip olabilir. Android 11 işletim sistemiyle ve güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri de henüz bilinmiyor.

Galaxy A22 5G, 229 euro fiyat etiketiyle piyasaya girebilir. A22’nin en uygun fiyatlı 5G’ye hazır Samsung telefon olarak geleceği söyleniyor. Gri, beyaz, yeşil ve mor gibi tonlarla satışa sunulacağı da söylentiler arasında yer alıyor.