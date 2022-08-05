Samsung Galaxy A23 5G’nin Basın Görselleri Ortaya Çıktı!

Birkaç rapor, Samsung’un Galaxy A23 5G orta sınıf akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Raporlar, A23 5G’nin yeni görüntülerini yayınladı. İşte Samsung Galaxy A23 5G‘nin yeni basın görselleri…

Galaxy A23 5G’nin görüntüleri siyah, beyaz, mavi ve turuncu renklerde satışa sunulacağını gösteriyor. Cihaz, su damlası çentikli bir ekrana ve arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip. Cihazın 165,4 x 76,9 x 8,4 mm ölçülerinde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında olduğunu da ekleyelim.

Galaxy A23 5G, Full HD+ çözünürlük sunan 6.6 inç ekrana sahip olacak. 8 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens ve derinlik ve makro çekimler için bir çift 2 megapiksel kamera yer alıyor.

Snapdragon 695 işlemciyle gelen cihaz, 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolamaya sahip olacak. Daha fazla depolama için bir microSD kart yuvasıyla gelecek.