Samsung Galaxy A23 yakında piyasaya çıkacak

Geçen Kasım ayından beri adını duyduğumuz Samsung Galaxy A23, destek sayfası Samsung‘un resmi Rus web sitesinde yayına girdiğinde ve akıllı telefon ayrıca Bluetooth SIG tarafından onaylandıktan sonra piyasaya sürülecek.

Galaxy A23, Samsung’un web sitesinde SM-A235F/DSN model koduyla listelenmiştir; burada DS, çift SIM desteğini gösterir. Bluetooth SIG’nin web sitesinde SM-A235N model adını taşır.

Bu web sitelerinin hiçbirinde Galaxy A23’ün temel özelliklerine sahip değiliz. Ancak SM-A235F model numarasına sahip A23, geçen hafta Android 12, 4GB RAM ve Snapdragon 680 SoC ile Geekbench’te görüldü.

Ayrıca, önceki söylentiler Galaxy A23’ün 50 MP ana kameraya sahip olacağını ve su damlası çentikli 6.4 inç LCD ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Samsung ayrıca, Dimensity 700 yongası, 6.55″ ekran ve arkada 50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik birimlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumuyla geleceği söylenen Galaxy A23’ün 5G sürümünü de piyasaya sürecek. 8,5 mm kalınlığında (kamera çıkıntısı dahil 10,3 mm), yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna ve yerleşik bir 3,5 mm kulaklık jakına sahip.