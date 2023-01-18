Samsung Galaxy A24 Geekbench’te yer aldı

Samsung Galaxy A24, SM-A245F kod adı ile performans test aracı olan Geekbench listelerinde göründü. Akıllı telefon MediaTek Helio G99 ile listede yer alıyor. Bu sayede 5G’yi desteklemeyeceğini söylemek doğru olur. Paylaşılan Puan kartına göre tek çekirdekli performans testinde 561 puan ve çok çekirdekli testte 1.943 puan almayı başarıyor. Telefon ayrıca 4GB RAM ve Android 13 üzerine kurulu One UI 5.0 arayüzü ile başlatıyor.

Geçtiğimiz hafta paylaşılan bir sızıntıda telefonun ön kamerasının 13 MP çözünürlükte ve Ana kamerasının 50 MP çözünürlüğe sahip olacağını zaten biliyoruz. Paylaşılan bilgilere göre telefonun 25W şarjlı 5.000 mAh batarya getireceğini de söylemek doğru olur. Samsung‘un yakında Galaxy A24’ü piyasaya sürmesi bekleniyor ve cihazı ilk olarak Hindistan’ın alması bekleniyor.

Samsung Galaxy A24 Geekbench Puan Kartı