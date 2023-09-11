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Samsung Galaxy A25 Geekbench’te göründü

Çok sayıda sızıntıya göre Samsung, Galaxy A24'ün halefi üzerinde çalışıyor ve yaklaşan modelin Galaxy A25 5G olarak adlandırılması bekleniyor. Haziran ayında akıllı telefonun tasarımını gördük. Bu ayın başlarında ise kamera donanımı hakkında bilgi sahibi olduk. Bugün, cihazın başka bir sızıntısına sahibiz. Bu sızıntı sadece Galaxy A25 5G'nin varlığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda işlemci modeli, RAM kapasitesi ve çalıştırdığı Android sürümü de dahil olmak üzere telefonun donanım ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy A25 Geekbench'te göründü

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Samsung Galaxy A25 5G‘nin varlığını Haziran ayında bir dizi render telefonun tasarımını, boyutlarını ve 6,44 inçlik ekranını ortaya çıkardığında duymuştuk. Şimdi ise Geekbench’te yonga setini ve bellek yapılandırmalarından birini ortaya çıkarıyor.

Galaxy A25 5G‘nin global versiyonu olduğuna inanılan SM-A256B model numaralı bir cihaz, Exynos 1280 yonga seti, 8GB RAM ve Android 14 ile Geekbench listesinde göründü. Exynos 1280 yeni bir yonga seti değil ve bir yıldan daha uzun bir süre önce duyurulduğu için bir pek çok başka Samsung telefonuna güç verdiğini görmüştük.

Ne yazık ki Geekbench listesi başka bir şey ortaya koymuyor, ancak önceki raporlar telefonun 5MP ultra geniş ve 2MP makro ünitesiyle birlikte 50MP ana kamera sunacağını gösteriyor. Telefon ayrıca 5.000 mAh pil, 25W şarj desteği ile enerji sağlıyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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