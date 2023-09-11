Samsung Galaxy A25 Geekbench’te göründü

Samsung Galaxy A25 5G‘nin varlığını Haziran ayında bir dizi render telefonun tasarımını, boyutlarını ve 6,44 inçlik ekranını ortaya çıkardığında duymuştuk. Şimdi ise Geekbench’te yonga setini ve bellek yapılandırmalarından birini ortaya çıkarıyor.

Galaxy A25 5G‘nin global versiyonu olduğuna inanılan SM-A256B model numaralı bir cihaz, Exynos 1280 yonga seti, 8GB RAM ve Android 14 ile Geekbench listesinde göründü. Exynos 1280 yeni bir yonga seti değil ve bir yıldan daha uzun bir süre önce duyurulduğu için bir pek çok başka Samsung telefonuna güç verdiğini görmüştük.

Ne yazık ki Geekbench listesi başka bir şey ortaya koymuyor, ancak önceki raporlar telefonun 5MP ultra geniş ve 2MP makro ünitesiyle birlikte 50MP ana kamera sunacağını gösteriyor. Telefon ayrıca 5.000 mAh pil, 25W şarj desteği ile enerji sağlıyor.