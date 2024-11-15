Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung, 2025’in başında amiral gemisi serisi Galaxy S25’i piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Üst segment telefonları ile sektörün en çok satan markalarından biri olan Samsung, söz konusu amiral gemisi serisinden önce giriş ve orta seviyeye yönelik tasarladığı Galaxy A26’yı pazara çıkaracak. Yeni bir kamera adası ile gelecek olan Samsung Galaxy A26 özellikleri ve tasarımı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy A26 Özellikleri ve Tasarımı Belli Oldu!

Samsung bütçe dostu telefon serisine bir yenisini daha ekliyor; kapsamda marka Galaxy A26’yı pazara çıkarmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı Samsung telefonlar arasında yerini alacak olan cihazın render görüntüleri ile birlikte bazı özellikleri de belli oldu. Cihaz Galaxy A25 modelinin halefi olarak kullanıcıya sunulacak.

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Samsung Galaxy A26 render görüntüleri Android Headlines tarafından sızdırıldı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere cihaz A25 modeline benzer bir tasarıma sahip; U şeklinde çentikli bir yapının olduğu görülmekte. Kamera kısmında ise bir önceki telefona göre farklılıklar barındırıyor; uzun ince bir kamera kurulumunda alt alta dizilmiş sensörler bulunuyor. Söz konusu kamera tasarımı Galaxy A36 modelinkini de andırmakta ve bu bağlamda marka, üç noktalı kamera kurulumundan vazgeçmiş gibi görünmekte.

Tasarımın haricinde Galaxy A26’nın bazı özellikleri de ortaya çıktı. Bu kapsamda cihazın Exynos 1280 yonga setinden gücünü alması bekleniyor. Selef modeline göre daha ince ve daha büyük bir telefon olacak Galaxy A26, 164 x 77,5 x 7,7 mm boyutlarına sahip olacak. 2 mm’lik kamera çıkıntısının olacağı söylenen cihaz 6 GB ya da 8 GB’a kadar RAM opsiyonları ile gelecek.

Samsung’un fiyat performans telefonları arasında yerini alacak olan Galaxy A26’nın henüz bilinen özellikleri bu şekilde. Bununla birlikte telefonun 5000 mAh’lık bir batarya ve 25 W’lık bir şarj desteğine sahip olması beklenmekte. Kamera kısmında ise 50 Megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ile 8 MP’lik ultra geniş açı kameranın yer alması bekleniyor.

Galaxy A26 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

İşletim sistemi tarafında ise Android 15 tabanlı One UI 7’nin bulunacağı söylenmekte. Son zamanlarda telefonların güncelleme süresini uzatan Samsung’un Galaxy A26’ya da 6 yıllık yazılım ve güncelleme desteği vermesi bekleniyor.

Galaxy A26 fiyat ve çıkış tarihi konusuna geldiğinizde ise henüz iki konunun da netlik kazanmadığını belirtmekle birlikte uygun fiyatlı, bütçe dostu bir telefon olacağı söylenebilir. Bununla birlikte cihazın 2024 bitmeden ya da 2025’in başında kullanıcıya sunulması bekleniyor. Ayrıntılar ortaya çıktıkça siz cepkolik okurları ile paylaşmaya devam edeceğiz.