Samsung Galaxy A34, Geekbench’te Görüldü!

Samsung‘un önümüzdeki haftalarda yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bunlardan biri de Galaxy A34 olacak.

Bu cihazı, diğer yaklaşan A serisi telefonlarla birlikte bir süredir duyuyoruz. Bugün, bu telefon belirli özelliklerini ortaya koyan bir kıyaslama platformunda yer aldı.

Yeni Galaxy A34, Geekbench’te görüntülendi. Kesin olarak, SM-A346N model numaralı akıllı telefonun Güney Kore versiyonu diyebiliriz.

Listeye göre, cihazın bu sürümü, 6 GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 1080 işlemci tarafından desteklenecek. Başka bellek modelleri da olabilir. Yazılım cephesinde, Android 13‘ü beraberinde getirecek.

Telefon, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla yaklaşık 778 ve 2332 puan alıyor. Yani orta seviye bir akıllı telefon için yeterli performansa sahip olacak.

Daha önce yapılan sızıntılara göre Samsung Galaxy A34 yeni bir tasarımla gelecek . Tasarımını Galaxy A54 ve diğer henüz piyasaya sürülmemiş Galaxy A serisi telefonlarla paylaşacak .

Samsung Galaxy A53

Cihaz, bir ana sensör, bir ultra geniş birim ve bir makro lens içeren dikey olarak hizalanmış üçlü bir arka kamera sistemine sahip olacak. Dördüncü bir sensöre sahip olmayacak.

Telefonun 19.5:9 en boy oranına sahip 6.5 inçlik bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Son olarak, boyutları 161,3 x 77,7 x 8,2 mm olacak.