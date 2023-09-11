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Samsung, Galaxy A34 için One UI 6.0 beta sürümünü yayınladı

Birkaç gün önce Samsung, Galaxy S23 serisi ve Galaxy A54 için One UI 6.0 Beta Programını açtı. Artık şirketin Galaxy A34 için One UI 6.0 Beta Programını da açtığı görülüyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung, Galaxy A34 için One UI 6.0 beta sürümünü yayınladı

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Samsung, İngiltere’de Galaxy A34 için One UI 6.0 beta sürümünü yayınladı ve bunu diğerleri takip edecek. A346BXXU4ZWI1 sürümü olan beta, yaklaşık 2GB boyutunda ve Android 14 ile birlikte One UI 6’yı içeriyor.

Beta İngiltere ile başlarken, Çin, Hindistan, Kore, Almanya ve Polonya’nın da bunu takip etmesi muhtemel. Türkiye için henüz net bilgi yok. En azından şimdilik.

Galaxy A34 sahiplerinin Samsung Members uygulamasını yüklemeleri ve buradan beta için başvurmaları gerekiyor. Ardından, Ayarlar’daki Yazılım güncellemesi altında kullanılabilir hale gelecektir.

Galaxy A34, Galaxy S23 serisi ve Galaxy A54’ün ardından One UI 6 beta programına giriyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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