Samsung Galaxy A34’ün Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Samsung her zaman üst düzey modellerden sonra orta seviye cihazlarını piyasaya sürmüştür. Markanın üretim hattında Galaxy A34 ve Galaxy A54 de dahil olmak üzere birkaç A serisi akıllı telefona sahip olduğu söyleniyor. Resmi lansman tarihini beklerken, bir bilgi kaynağı A34’ün renk ve depolama seçeneklerini paylaştı. Telefonun ekran özellikleri de açıklandı.

Güvenilir bir kaynak, Gümüş, Mor, Lime ve Grafit olmak üzere dört renk seçeneği olacağını belirtiyor. Telefonun iki depolama konfigürasyonunda mevcut olduğu iddia ediliyor. Temel sürüm 6GB RAM + 128GB depolamaya sahipken, diğer model 6GB RAM + 256GB yerleşik depolamayla gelecek.

Kaynağımız Galaxy A34’ün 6.6 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Panelin AMOLED olmasını ve en az 90Hz yenileme hızı sunmasını bekliyoruz. Telefonun Android 13 tabanlı One UI 5 ile geleceğini de belirtiyor. Söylentilere göre Samsung, Mart ayında yeni Galaxy A54 ve Galaxy A34‘ü görücüye çıkaracağı başka bir etkinlik düzenleyecek.

Daha önce aynı kaynak A34’ün arkasında LED flaş bulunan üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını iddia etmişti. Ön tarafta 48MP ana kamera ve 13MP selfie kamerası bulunabilir. 25W şarj desteği ile 5.000mAh pil ile gelmesini bekliyoruz.