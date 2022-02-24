Samsung Galaxy A53 5G Google Play Console’da listelendi

Samsung‘un Galaxy A serisi, 2022’de büyümenin ana kaynak gücü olmaya devam edecek. 2022’de en çok beklenen üyelerden biri ise Galaxy A53 5G olacak. Cihaz çok sayıda sızıntı ve sertifika listesine konu oldu. En sonuncusu Google’ın kendi Play Console’da listelendi.

Samsung Galaxy A serisi bu yıl birden fazla yeni cihaz alacak. Şirket, serinin altında birden fazla akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A53 5G ve Galaxy A73 5G bulunuyor. Yaklaşan Samsung akıllı telefonların detayları geçmişte sızdırıldı. Samsung Galaxy A53 5G ile ilgili daha fazla ayrıntı çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Liste, telefonun ön yüzünün bir görüntüsünü ve bazı önemli özellikleri ortaya koyuyor. Galaxy A53 5G, Samsung’un S5e8825 model numarasını taşıyan şirket içi Exynos 1200 yonga setinden güç alacak.

Henüz piyasaya sürülmemiş olan Yonga setinin Exynos 1080’nin halefi olarak hizmet etmesi bekleniyor ve bildirildiğine göre 2.4Ghz saat hızına sahip iki yüksek performanslı ARM Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0GHz’de çalışan altı Cortex-A55 çekirdeğine sahip olacak. GPU tarafında ise Mali G68 kullanılacak.

Tasarıma ön taraftan başlarsak ekranın ortasında delikli bir kamera kurulumu bizi karşılıyor. 8GB RAM ve arayüz tarafında OneUI 4.0 ile Android 12 ile FHD+ çözünürlüklü (1080 x 2400 piksel) bir ekran geliyor. Geçmişteki Galaxy A53 sızıntıları, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,52 inç büyüklüğünde bir ekrandan bahsediyordu. Ayrıca arkada 64 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş açılı kamera ve iki 5 MP yardımcı modül ve 25 W şarjlı 5.000 mAh pil önermişti.