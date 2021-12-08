Samsung Galaxy A53’ün Şık Tasarımına Bir Göz Atın!

Ağustos ayından beri Samsung Galaxy A53 hakkında bir şeyler duyuyoruz. Bu telefon Galaxy A52 serisinin yerini alacak. Bir ay önce, bu akıllı telefonun tasarımı 3D CAD görüntüleri aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Birkaç hafta sonra bir tasarımcı; bu telefonun sızıntılara dayalı yüksek kaliteli fotoğraflarını gözler önüne serdi.

Cihazın dört renkte (beyaz, siyah, açık mavi, turuncu) satışa çıkmasını bekliyoruz. Telefon büyük ihtimalle gerçek hayatta bu yeni görsellere benzeyecek.

Resmi basın görsellerinin son zamanlarda internette ortaya çıktığını, ancak görüntünün kalitesiz olduğunu belirtmekte fayda var. Telefonun 3.5 mm kulaklık jakına sahip olmayacağını da ekleyelim.

Daha önceki raporlara göre Galaxy A53, önceki modelde olduğu gibi 64 MP ana kameraya sahip olacak. Ayrıca daha küçük bir 4,500 mAh pil ile karşılaştırıldığında, biraz daha büyük bir 5.000 mAh pil ile gelecek.

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