Samsung Galaxy A55 5G Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S24 serisi gerek tasarımıyla gerekse özellikleriyle amiral gemisi konumunda olsa da markanın fiyat performans ürünü olarak sunduğu Galaxy A serisi de kullanıcıyı oldukça memnun ediyor. Samsung son dönemde bu bütçe dostu telefonlara odaklandı ve bu kapsamda Galaxy A55 5G modelinin kullanıcıyla buluşmasına az kaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir sertifikasyon sitesinde cihazın görüntülenmesi neticesinde Samsung Galaxy A55 5G özellikleri görüldü. İşte detaylar…

Samsung Galaxy A55 5G Özellikleri Belli Oldu

Samsung’un Galaxy A55 5G modelinin bir süredir çıkmak üzere olduğu konuşuluyordu. Cihazın ne zaman çıkacağı hala belli değil ancak Tayland’ın NBTC sertifikasyon sitesinde Galaxy A55 5G modeli görüntülendi. Böylelikle cihazın bazı özellikleri ortaya çıkmış oldu. Biz de merak edenler için, cihazın ortaya çıkan özelliklerini içeriğimizde derledik.

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Söz konusu sertifikasyon sitesinde görünen özelliklere göre cihazın kodu SM-A556E / DS şeklinde olacak. Bu model numarasının sonundaki DS ifadesinden anlaşılacağı üzere Samsung Galaxy A55 5G, çift sim desteği ile geliyor. Çift sim desteği de iki hat kullananlar için oldukça kullanışlı oluyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra EP – TA800 model şarj cihazına sahip olan cihazın 25W kablolu şarj ile eşleşmesi ise muhtemel görünüyor.

Samsung Galaxy A55 5G Full HD+ AMOLED Ekran ile Geliyor

6,5 inç ekrana sahip olan cihazda 120 Hz yenileme hızı sunan ve Full HD+ çözünürlüğe sahip olan AMOLED panel bulunmakta. Gücünü Exynos 1480 işlemciden alan Galaxy A55 5G’de Android 14 tabanlı One UI 6.1 bulunacak. Ayrıca cihazın RAM’i ise 8 GB olacak. Bağlantı çıkışı noktasında ise cihazda NFC ve SD kart yuvasının bulunması muhtemel görünmekte.

Cihazın işlemcisi hakkında bazı bilgileri vermek gerekirse öncelikle Exynos 1480 yonga setinde 4’er adet 2,75 GHz performans çekirdeği ile 2,05 GHz verimlilik çekirdeği bulunacak. 4 nm fabrikasyon sürecini temel alan chipset, emsalleri gibi Mali GPU kullanmayıp, RDNA 2 tabanlı AMD Xclipse 530 GPU kullanacak.

Samsung Galaxy A55 5G telefonunun tasarımına gelecek olursak da cihazın üç renk alternatifi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunlar; lacivert, buz mavisi ve lila olacak.

Samsung Galaxy A55 5G Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Samsung Galaxy A55 5G’nin çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bir bilgi henüz deklare edilmedi. Ancak yukarıda bahsettiğimiz sertifikasyon sitesinde yer alan bilgilere göre, cihazın 2024 Haziran ayına kadar piyasaya sürülmesi beklenmekte.