Samsung Galaxy A55 ve A35 Resmi Görselleri Sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde Samsung’un orta – üst segment yeni telefonlarının 11 Mart tarihinde tanıtılacağını duyurmuştuk. Daha tanıtımı gerçekleşmeden Samsung Galaxy A55 ve A35 resmi görselleri ortaya çıktı. Telefon sızıntıları ile bilinen Evan Blass adlı X kullanıcısı görselleri paylaştı. Görsellerde yer alan telefon hakkındaki bilgilere ve telefonun tasarımına bakalım…

Samsung Galaxy A55 ve A35 Resmi Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung Hindistan’ın geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 modellerinin 11 Mart’ta tanıtımının gerçekleşeceğini duyurmuştu. Telefonlar hakkında sızıntılarla şimdiye dek pek çok öğrendik. Tasarımı bakımından da yine sızıntı görseller ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi yeni gelen bir sızıntıda Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 cihazlarının resmi tanıtım görselleri ortaya çıkarıldı.

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Sızıntıları ile bilin Evan Blass adlı X kullanıcısı görselleri paylaştı. Bahse konu sosyal medya kullanıcısının paylaşımları ise şu şekilde:

Görsellerden anlaşıldığı üzere A55 ve A35 modelleri birbirine oldukça benziyor. Aralarında sanki sadece boyut farkı var gibi. Telefonların ses ve güç tuşu kısmında yükseltilmiş alan görünmekte ve ön kısmında ise delik çentikli ekran bulunuyor. Tasarım bakımından göz alıcı olan cihazlar, görüntü bakımından pek farklı olmasa da donanım özellikleri bakımından elbette pek çok farka sahipler.

Tasarım bakımından göz dolduran cihazların kamera kısmında A55 ve A35 cihazlarında ana kamera 50 MP, 5 MP makro kamera bulunuyor. Bununla birlikte ultra geniş açı kameralarda özellikler değişiyor ve A55’de 12 MP, A35’te ise 8 MP’lik sensör bulunuyor. Ön kamera kısmında ise A55 modelinde 32 Megapiksel, A35’te ise 13 MP sensör yer alıyor. Batarya kısmında her iki telefon da 5000 mAh pil ve 25 W hızlı şarj özellikleri barındırmakta. Görüldüğü üzere kamera ve batarya kısmında iki cihaz arasında da pek bir fark bulunmuyor.

Samsung Yeni Modellerinde Temel Fark İşlemciler

Ekran özellikleri bakımından ufak farklılıkları bulunan cihazlardan Galaxy A55 modelinde 6,5 inç büyüklüğünde, A35 modelinde ise 6,6 inç büyüklüğünde, 120 Hz Süper Amoled ekran bulunması bekleniyor.

Cihazlarda ki esas farkı ise işlemciler oluşturmakta. Bu kapsamda Galaxy A55 modelinde Exynos 1480 yonga seti, A35 modelinde ise Exynos 1380 yonga seti yer almakta. Bu özelliklerin yanı sıra cihazlar dört işletim sistemi güncellemesi ve de 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi cihazların tanıtımı 11 Mart’ta gerçekleştirilecek. Tanıtımın ardından biz de kesinleşmiş özellikleri buradan sizlere duyuruyor olacağız. Tanıtımda Samsung Galaxy A55 ve A35 modellerinin hem ne zaman piyasaya sürüleceği hem de fiyatının ne olacağı açıklanacaktır. Bu bilgileri de o zaman sizlere sunacağız.