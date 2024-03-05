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Samsung’un orta ve üst segmente yönelik A serisinin beklenen üyeleri sonunda resmi olarak tanıtılıyor. Samsung Galaxy A55 ve A35 tanıtım tarihi belli oldu. Samsung Hindistan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galaxy A55 ve Galaxy A35 11 Mart’ta tanıtılacağı netlik kazandı. 11 Mart tarihi bir söylenti olarak ortaya çıkmıştı ancak şimdi resmiyet kazandı.

Samsung Galaxy A55 ve A35 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Güney Kore devi Samsung’un orta – üst seviye telefon serisi olan A segmentinin yeni üyeleri yakında tanıtılacak. Samsung Hindistan tarafından yapılan açıklamaya göre cihazların tanıtımı 11 Mart’ta geçekleşecek. Söz konusu cihazlar, markanın orta seviye yeni telefonlarını bekleyenler tarafından oldukça merak ediliyordu. Nihayet özellikleri tam olarak duyurulacak.

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Samsung orta segment telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35’in ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatları henüz belli değil. Cihazların özellikleri tanıtılırken bu detaylara da yer verilmesi bekleniyor. Bahse konu akıllı telefonların tüm özellikleri bilinmese de bazı özellikleri hakkında açıklamalar mevcut. Öncelikle önemli bir detay olarak belirtmeliyiz ki; cihazlar tam 7 yıl boyunca güncelleme almayacak.

Samsung A serisi yeni üyelerin duya ve toza dayanıklı olduğu belirtilmekte. Premium tasarım olarak tasvir edilen göz alıcı bir dizayna sahip olacak cihazlarda güçlü işlemcilerin bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Fotoğraf konusu pek çok kişinin önem verdiği detaylardan biri olduğu için bu özelliklere de değinelim. Galaxy A55 ile Galaxy A35’in düşük ışıklı alanlarda da örneğin gece çekimleri gibi, kaliteli fotoğraf çekme özelliğine sahip olduğu belirtilmekte.

Samsung Hindistan’ın sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

Samsung Galaxy A55 ve A35 Telefonlarında Yapay Zeka Var mı?

Son zamanlarda yapay zeka teknolojisi teknoloji sektöründeki pek çok ürüne entegre ediliyor. AI teknolojisi kullanıcının hayatına o kadar girdi ki, her satın alacakları cihazda bu teknolojinin olmasını bekliyor. Dolayısıyla, Samsung orta seviye telefonlar A55 ve A35’te de AI teknolojisi var mı soruları sıklıkla sorulmakta.

Samsung tanıtım tarihi ile ilgili duyuru yaparken cihazın özellikleri arasında yapay zekadan bahsetmedi. Ancak, cihazda AI teknolojisi bulunmuyor da ondan mı bahsetmedi yoksa cihazın yalnızca birkaç özelliğini söylediği için mi AI’dan bahsetmedi, bu henüz bilinmiyor. Kesin bilgi bulunmasa da Galaxy A55 ve Galaxy A35’in S24 akıllı telefonlarında yer alan yapay zeka teknolojilerine sahip olacağı pek düşünülmüyor. Ancak kesin bilgi 11 Mart’ta açığa çıkacak.

Samsung Galaxy A55 12 GB RAM ile Geliyor

Bunun dışında söz konusu cihazların One UI 6.1 yazılım güncellemesine sahip olması beklenmekte. Samsung Galaxy A55 modelinin AMD destekli GPU’ya, orta seviye bir Exynox işlemciye sahip olması beklenmekte. Bu özellikleri ile Galaxy A55’in A35’ten daha üst seviye bir model olması bekleniyor.

Bunların yanı sıra cihazın 12 GB RAM barındıracağı söylenmekte. Bu kapsamda Samsung’un 12 GB RAM’e sahip olan ilk orta seviye telefonu Galaxy A55 olacak denilebilir. Şimdilik cihazlar hakkında bilinen detayları içeriğimizde derledik. 11 Mart’ta açıklamanın yapılmasıyla birlikte tam olarak belli olan Galaxy A55 ve A35 özelliklerini buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.