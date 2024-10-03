Amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi orta segment telefon sınıfında da güçlü bir rekabet bulunuyor. Bu alanda özellikle Vivo, Xiaomi, Oppo ve benzeri gibi markalar büyük bir pazar alanına sahip ancak, elbette Samsung da amiral gemisi ve giriş seviyede olduğu gibi bu alanda da sıkı bir rakip olarak yer alıyor. Bu kapsamda performansıyla ön plana çıkan Galaxy A56 da yarışa katılmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy A56 ile orta segmente güçlü geliyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy A56 ile Orta Segmente Güçlü Geliyor!

Samsung orta seviye telefonu Galaxy A56 performansını ortaya koyan Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Buna göre Galaxy A56 tek çekirdek test sonucu 1339, çoklu çekirdek test sonucu ise 3847 olarak kayıtlara geçti. Exynos 1580 yonga seti ile gelen Galaxy A56, bu test sonuçları ile orta seviyeye güçlü bir oyuncu olarak dahil olacağını göstermekte.

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Geekbench test sonuçlarından anlaşılacağı üzere cihaz günlük kullanım için oldukça ideal bir hıza sahip ve oyun gibi güçlü eylemlerde veya çoklu görevlerde de akıcı bir deneyim sunacak diyebiliriz. Exynos 1580 yonga seti performans sonuçlarına baktığımızda Qualcomm Snapdragon 888 çip seti ile yakın değerlerde olduğu görülmekte.

8 GB’lık RAM!

Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga seti 2021 yılında amiral gemisi modellerde kullanılmıştı. Bu da demek oluyor ki Galaxy A56 orta seviyenin en iyi telefonlarından biri olarak kullanıcıya sunulacak. Exynos 1580 çekirdek yapısı 1+3+4 şeklinde ve buradan anlayacağımız Samsung’un bu yeni orta seviye telefonu dengeli bir performansa sahip. Çekirdek diziliminden anlaşılan, telefon hem güç tasarrufu hem de yüksek performans sunuyor.

Orta segment telefonlara göre son derece etkileyici bir yapıya sahip olan Galaxy A56 8 GB RAM’e sahip ve bu bellek orta segment için son derece yeterli diyebiliriz. İşletim sistemi kısmında ise Android 15 yer alıyor. İşlemci, RAM ve işletim sistemi özelliklerine bakıldığında Samsung’un orta segmentte oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Orta seviye telefon piyasasında Samsung bu cihazıyla büyük bir kitleyi kendine çekeceğe benziyor.

Galaxy A56 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Geekbench test sonuçlarını gören ve halihazırda telefon satın almayı düşünenlerin en merak ettikleri konu; Galaxy A56 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak. Samsung’un bu yeni telefonunun fiyatının ne kadar olacağı henüz kesin bilinmiyor. Bununla birlikte Galaxy A56’nın fiyatı, telefonun orta seviye piyasasında ne kadar sağlam bir yere sahip olacağını gösterecek.

Samsung Galaxy A56 çıkış tarihinin ise 2025 yılının Mart ayında olması bekleniyor. Ancak bu konuda da kesin bir açıklama olmadığını belirtelim. Galaxy A56’nın performans sonuçlarından anlaşıldığı üzere 2025 yılında piyasaya çıkarılacak olan orta seviye telefonlar, 2021 yılının amiral gemileri gibi bir performansla gelebilirler. Samsung’un yeni orta seviye telefonu Galaxy A56 hakkında şimdilik bilinenler bu kadar. Yeni sızıntılar geldiğinde bizde siz Cepkolik okurlarına buradan duyuruyor olacağız.