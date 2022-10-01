Samsung Galaxy A73 5G İnceleme

Samsung, Galaxy A73 5G ile piyasayı adeta sarstı. Bu telefon, harika performansa ve neredeyse diğer tüm orta sınıf telefonları cebinden çıkaran kamerasıyla adeta göz kamaştırıyor. Elbette, Samsung bazı tavizler verdi ancak bu fiyata bulabileceğiniz en iyi seçenek olduğunu garanti ediyoruz ve Samsung Galaxy A73 5G’yi tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz.

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Samsung Galaxy A73 5G’nin Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Tipi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 Piksel (FHD+)

1080 x 2400 Piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Boyut : 163.7 x 76,1 x 7,6 mm

: 163.7 x 76,1 x 7,6 mm Ağırlık : 181 gram

: 181 gram Pil : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj : 25 Watt şarj desteği

: 25 Watt şarj desteği Kamera : 108 MP, f/1.8, (geniş), 12 MP, f/2.2, (ultra geniş), 5 MP, f/2.4, (makro), 5 MP, f/2.4, (derinlik)

: 108 MP, f/1.8, (geniş), 12 MP, f/2.2, (ultra geniş), 5 MP, f/2.4, (makro), 5 MP, f/2.4, (derinlik) Ön Kamera : 32 MP (f/2.3)

: 32 MP (f/2.3) Video : 30 fps’de 4K

: 30 fps’de 4K Android sürümü : 12, One UI 4.1

: 12, One UI 4.1 İşlemci : Snapdragon 778G 5G

: Snapdragon 778G 5G RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama: 256 GB

Tasarım

Samsung Galaxy A73 5G, çoğu Galaxy A serisi telefonda olduğu gibi tamamen plastikten yapılmış. Telefonun arkası, üzerine parmak izi kalmasını önleyen mat bir plastikle geliyor. Bununla birlikte yan kısmı, biraz ucuz hissettiren parlak plastikten meydana gelmiş.

Yalnızca 7,6 mm kalınlığındaki Samsung Galaxy A73 5G, içerdiği büyük pil göz önüne alındığında oldukça etkileyici. Samsung, telefondan biraz daha kalın gelen kamera çıkıntısını gizleme konusunda da gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Pürüzsüz kenarlara sahip telefon, elinizde olduğundan daha ince bir his veriyor.

Sadece 180 gram ağırlığıyla Samsung Galaxy A73 5G, gün boyu kullanıldığında bile ellerinizi yormuyor.

Galaxy A73 5G’deki düğme düzeni, bugünlerde çoğu telefonda bulacağınız standartta. Güç ve ses düğmeleri telefonun sağ tarafında bulunuuor ve sağlam bir tıklama ile hoş bir his bırakıyor. Sevmediğimiz tek şey, telefonun arka tarafının üzerine bastığınızda biraz boşluk hissi vermesi diyebiliriz.

Samsung Galaxy A73 5G, güvenilir bir IP67 toza/suya dayanıklılık derecesine sahip; bu, suya daldırmaya dayanabileceğinden, onu suda güvenle kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Orta sınıf telefonlarda IP derecelendirmeleri yok ve Samsung’un Galaxy A73 5G ile bu segmenti zorlamasını gerçekten seviyoruz.

Ekran

Samsung’un yıllar içinde mükemmelleştirdiği AMOLED ekrana sahip Galaxy A73 5G, size çok keyifli bir izleme deneyimi sunuyor. 393 piksel yoğunluğu ve 6,7 inç ekran boyutuyla telefon, medya tüketmek, oyun oynamak ve sosyal medyada gezinmek için adeta bir keyif.

Ekranın tasarımı hoş ve neredeyse simetrik çerçevelerle düz, aelfie kamerasının delik deliği normalden biraz daha geniş, ancak buna kolayca alışıyorsunuz.

Ekran, Motorola Edge 30 ve Poco X4 GT 5G gibi diğer orta sınıf modellerde görülen 144 Hz yenileme hızını desteklemese de, 120 Hz yenileme hızının çok düzgün olduğunu gördük. Galaxy A73 5G’de bulunan Snapdragon işlemci, hiçbir yavaş performans veya düşük kare hızı belirtisi olmadan mükemmel bir şekilde başa çıktı.

Bu ekrandaki renk üretimi güzel, tüm Samsung telefonlarında olduğu gibi biraz fazla doygun. Ekstra doygunluk, rengin patlamasını ve daha keskin hissettirmesini sağlıyor.

HBM’de (Yüksek parlaklık modu) 800 nit’e ulaşan bu telefonla dış mekanda görüntülenebilirlik harika ve telefonu doğrudan güneş ışığında kullanırken herhangi bir sorun yaşamadık.

Kamera

Geldik işlerin değiştiği noktaya. Samsung, 108MP amiral gemisi sensörü ile vurgulanan ve 12 MP ultra geniş lensin yanı sıra yakınlaştırma ve makro için kullanılan bir çift 2 MP lensin eşlik ettiği Galaxy A73 5G’deki dörtlü kamera kurulumuyla çok iyi bir performans vaat ediyor.

Telefon, gece çekimlerinin yanı sıra iyi aydınlatılmış ortamlarda da güzel çekimler üretebiliyor. A73, standart olarak 9MP çekim yapmak için piksel gruplama kullanıyor ancak yakınlaştırma ve daha fazla ayrıntı yakalamada kullanışlı olan 108MP moduna da sahip.

Bu telefondaki deklanşör gecikmesi zar zor fark ediliyor ve iyi aydınlatılmış sahnelerde hemen çekim yapmayı oldukça hızlı bulduk. Deklanşörün kameraya daha fazla ışık çekmesi gerektiğinden, gece veya loş ışıklı sahnelerde biraz daha uzun sürüyordu.

Hem optik hem de elektriksel görüntü sabitleme sayesinde, bu telefon, diğer tüm orta sınıf telefonları cebinden çıkaran, gördüğümüz en iyi gece çekimlerinden bazılarını üretti. Düşük ışıkta bile video kalitesi oldukça iyi ve kullanışlıydı.

İyi netlik ve renk reprodüksiyonu ile iyi dengelenmiş resimler üreten yüksek kaliteli kamera ile ultra geniş lens kullanmak da hoş bir deneyim oldu.

32 MP selfie kamerası ile selfie çekimleri, amiral gemisi kameralara yaklaşan gerçekten iyi detaylar ve kalite ile çıkıyor. Galaxy A73 5G’deki kameranın TLDR’si, elimizdeki tüm orta sınıf telefonlar arasında en iyi kameralı cep telefonu olduğunu ispatlıyor.

Performans ve Yazılım

8 GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 778 işlemciyi kullanan Samsung Galaxy A73 5G sorunsuz çalışıyor. Samsung, One UI 4.1’i optimize ederek iyi bir iş çıkardı; bu, artık size üçüncü taraf uygulamaları yüklemeyi devre dışı bırakma ve sizi zorlamama seçeneği sunuyor.

Ekran orta menzilde gördüğümüz en hızlı ekran olmasa da buradaki 120Hz ekran oyun ve diğer görevler için yeterince iyi. Qualcomm işlemci, 120Hz ekrandan en iyi şekilde yararlanmak için telefona istikrarlı bir çerçeve kaynağı sağlamaya devam ediyor.

Telefonu çoklu görev, oyun ve diğer zorlu senaryolarda kullanırken herhangi bir yavaşlama veya yavaşlama belirtisi fark etmedik.

A73’ü beğeninize göre ayarlamak için sistem üzerinden birçok özelleştirme seçeneği de var. Samsung’un telefonlarında her zaman açık olan ekran, telefona göz atarken bulabileceğiniz birçok özelleştirme ve faydalı bilgi ile en iyi deneyimlerden biri.

Pil Ömrü ve Şarj

Samsung, çevre için iyi olan ve müşterilerinin kolayca ek bir şarj cihazı satın alabilecekleri üst düzey telefonlarda birlikte verilen şarj cihazlarını bırakmaya karar verdi. Yani A73 5G’nin kutusunda bir şarj cihazı yok. Kutunun içinde yalnızca belgeler, bir sim kart çıkarma aracı ve yalnızca bir şarj kablosu bulunuyor.

İyi tarafı, telefonun etkileyici bir ömre sahip mükemmel bir 5.000 mAh pili var. Her zaman açık ekranla birlikte yüksek yenileme hızını açmaktan geri durmadık ve tam bir günlük kullanımdan sonra hala pili dolu gördük. Ekran yenileme hızını düşürerek ve orta düzeyde kullanımla bu telefondan kolayca iki günlük pil ömrü elde edebilirsiniz.

Bu büyük pil kulağa harika gelse de, bu telefonu tamamen şarj etmenin ne kadar zaman aldığına şaşıracağınız için her şey güllük gülistanlık değil. Galaxy A73 5G, maksimum 25 watt şarj hızına sahip. Telefonun tamamen şarj olması bir buçuk saate yakın sürdü ki bu kötü şey değil ama çok daha iyi olabilirdi.

Samsung, kötü şöhretli Note 7 olayından bu yana hızlı şarj konusunda geride kaldı ve hızlı şarj cihazlarını kullanmak konusunda gerçekten muhafazakar davrandı. Diğer şirketlerin artık 100 watt’a kadar şarj hızlarını desteklediğini gördüğümüz için Koreli şirketin telefonlarını daha hızlı şarj cihazlarıyla hızlandırması gerekiyor.

Bu telefonun kablosuz şarjı desteklemediğini ve yalnızca şarj etmek için kablolu şarjla yetinmeniz gerektiğini de belirtelim.

Artıları Mükemmel kamera performansı

Dayanıklı pil

Harika ekranı Eksileri Birlikte verilen şarj cihazı yok

Hızlı şarj desteği yok

Plastik tasarımı

Alınır Mı ?

Orta sınıf telefondaki en iyi kameralı telefonu istiyorsanız alın.

Galaxy A73 5G, orta sınıf segmentinde tartışmasız en iyi kameraya sahip ve fotoğrafçılıktaki püf noktaları ile rekabeti sonlandıran vurucu bir performans sergiliyor.

Büyük bir pil istiyorsanız alın.

Galaxy A73’teki pil, gerçek hayatta olduğu kadar kağıt üzerinde de etkileyici. Bu telefonun pili sayesinde bir günlük kullanımdan kolayca kurtulabilirsiniz.

Harika bir ekran deneyimi istiyorsanız alın.

Samsung, akıllı telefon panellerinde sektöre öncülük etmeye devam ediyor ve Galaxy A73 5G de farklı değil. 120 Hz’lik canlı bir OLED ekrana ve 800 Nit’lik en yüksek parlaklıkla dış mekanda harika görüntülenebilirliğe sahip.

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Samsung Galaxy A73 5G Fiyatları