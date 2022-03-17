Samsung Galaxy A73, A53 ve A33 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, yeni Galaxy A serisini sonunda görücüye çıkardı. 5nm işlemci olan Exynos 1280 işlemcili telefonlar son derece şık tasarıma sahip ve markanın en yeni orta sınıf telefonları olarak karşımıza çıkıyor. O halde gelin yeni akıllı telefonlara birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73 5G, üç modelin en büyüğü ve en büyük ekranı sunuyor. FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Süper AMOLED panelden oluşuyor. Bu, geçen yılki A72’de 90 Hz yenileme hızıyla aynı boyuttaki bir ekranın yerini alıyor.

Açıkçası, A73 yeni nesil bağlantı sunuyor. Bilinmeyen bir işlemci, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı ve ayrıca 1 TB’a kadar daha fazla microSD yuvası ile geliyor. Telefon, eski 64 MP sensörün yerini alan OIS özellikli f/1.8 lensli 108 MP ana kameraya sahip.

Ancak bu sefer telefoto lens yok, bu nedenle telefon yakınlaştırma yapmak için yüksek çözünürlüklü ana sensörüne güveniyor. Ana kameraya 12 MP ultra geniş kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta, ekranda 32 MP selfie kamerası var.

Batarya durumu geçen yılki ile aynı, 5.000 mAh kapasiteli ve 25W şarjlı. Daha küçük olan A53 ve A33 (hatta A23) aynı pili sunar. Samsung Galaxy A73 5G, 22 Nisan’dan itibaren belirli pazarlarda satışa çıkacak.

Samsung Galaxy A53

Galaxy A53 5G, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip; 6,5 inç Süper AMOLED ekrana sahip. 32 MP selfie kamerası ekranda yer alıyor. Diğer tarafa döndüğümüzde, ana kamera 64 MP sensöre ve OIS’li f/1.8 lense sahip. Buna 12 MP ultra geniş modül (f/2.2), 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Yeni işlemci, gelişmiş Gece modu çekimleri için 12 adede kadar görüntüyü birleştiriyor. Ayrıca konu ve arka plan arasında daha net bir ayrım için Portre modunda iki kamera kullanıyor. Ve ortam ışığı göz önüne alındığında; video kaydı için en iyi kare hızını otomatik olarak seçmesini sağlayan akıllı özelliklere sahip.

Pil kapasitesi, A52 serisinden 500 mAh artarak 5.000 mAh’a yükseldi. Şarj etme, 25W’da aynı kalıyor. Bu değer, Galaxy S22 ile aynı, ancak daha küçük 3.700 mAh pile sahip. Fiyatı ise 450 eurodan başlıyor.

Samsung Galaxy A33

Galaxy A33 5G, ekranı 6,4 inç’e ve yenileme hızını 90 Hz’e düşürmesine rağmen; A33 ile kabaca aynı boyutta. Hala FHD+ çözünürlüğe sahip bir Süper AMOLED panelden oluşuyor. Bu, HD+ çözünürlüğe sahip 60 Hz LCD‘ye sahip A32 5G’ye göre çok büyük bir gelişme. Yeni Galaxy A23 ve M33’ün sunduğundan daha iyi bir ekran vaat ediyor.

Kameraya geçersek, ana kısımda 48 MP sensör ve OIS’li f/1.8 lens var. Buradaki ultra geniş modül 8 MP sensöre sahip; ön kamera 13 MP’ye düşüyor (ancak bunun bir delik yerine bir çentik içinde olduğunu söyleyelim). Arkadaki yardımcı kameralara gelince, makro 5 MP çözünürlüğü koruyor; derinlik sensörü 2 MP’ye kadar iniyor.

Gerisi A53 5G ile aynı veya başka bir deyişle A32 5G‘den daha iyi. Bunun da 5.000 mAh pili vardı; ancak yalnızca 15W şarj ile tam şarj için yaklaşık 2 buçuk saat gerekiyordu. Samsung, yeni telefonların fişe takılması gerekmeden 2 gün dayanacağını söylüyor.

Hem A33 5G hem de A55 5G iki bellek yapılandırmasıyla geliyor; 6/128 GB ve 8/256 GB, her ikisinde de 1 TB’a kadar daha fazla microSD yuvası bulunuyor. Her iki telefon da toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesine sahip. Ayrıca ekranlarını korumak için önlerinde Gorilla Glass 5 var. Fiyatı ise 370 eurodan başlıyor.