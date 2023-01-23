Samsung, Galaxy Book 3 Serisini Tanıtmaya Hazırlanıyor!

1 Şubat’ta gerçekleşecek etkinlikte Samsung’un merakla beklenen Galaxy S23 serisinin yanı sıra Galaxy Book3 serisini de duyurması bekleniyor. Son sızıntıya göre dizüstü bilgisayar ailesi bu yıl beş modelden oluşacak ve amiral gemisi Ultra olacak.

Book3 Ultra’yı ilk kez duymuyoruz, aslında şirketin kendisi bunu doğruladı. Ancak bu rapor bazı temel özellikleri ortaya koyuyor ve oldukça sağlam bir üst düzey cihaz olarak şekilleniyor. 13. Nesil Intel Core i9 CPU, 32 GB’a kadar RAM, 1 TB PCIe NVMe Gen4 depolama ve güçlü Nvidia GeForce RTX 4070 GPU ile birlikte 16 inç 2880 x 1800p AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Tüm bu donanım 76 W pil ile çalışıyor ve dizüstü bilgisayar 136 W şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. Tüm bunlar 1,8 kg’lık bir gövdeye sığacak, en kalın kısmı yalnızca 17 mm olacak ve bu da 16 inçlik bir dizüstü bilgisayar için gerçekten etkileyici.

Öte yandan Book3 Pro, 16 GB RAM ve 1 TB NVMe SSD ile eşleştirilmiş Core i5-1340P veya Core i7-1360P işlemcilerle 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki çeşide sahip olacak. Ultra’dan farklı olarak Pro, entegre Iris Xe grafiklerine güvenecek. 14 inçlik seçeneğin 63 Wh bataryası olurken, 16 inçlik seçeneğin Ultra ile aynı 76 Wh hücreye sahip olacağı söyleniyor.

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