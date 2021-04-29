Samsung Galaxy Book Go Avrupa’da Satışa Çıkıyor!

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle insanların teknolojiye olan talepleri daha da fazla artmış durumda. Akıllı telefon ve tabletin yanı sıra insanlar artık iş ve eğitim için dizüstü bilgisayarlara akın etmeye başladı. Bu nedenle teknoloji firmaları dizüstü bilgisayar ürünlerini genişleterek üretimlerini arttırmaya yöneldi. Bu firmalardan birisi de tabi ki Kore’li Samsung oldu. Şirket bilindiği üzere bu hafta sürekli Galaxy Book serisi cihazları ile gündeme geliyor.

Daha dün yeni tanıtımını yaptığı Galaxy Book serisi dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi olan Galaxy Book Flex 2 Alpha‘yı ABD pazarında ön siparişe sunduğunu şu haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Firma şimdi de Galaxy Book Go adında yeni dizüstü bilgisayarını Avrupa pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.





Yeni Galaxy Book Go uygun fiyatının yanı sıra içerisinde barındırdığı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz, Snapdragon 7C yonga seti ve Windows 10‘un ARM sürümüyle birlikte çalışıyor. Bununla birlikte bilgisayarın 14 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne sahip IPS LCD bir ekranı bulunuyor. LTE desteği bulunan cihaz, 4 GB RAM kapasitesine ve 128 GB SSD dahili depolamaya sahip. Şirket maliyetleri düşük tutmak için bu dizüstü bilgisayarını tablet gibi yapmayarak ekranını dokunmatik sunmuyor.





Cihaz Mil-810G sertifikasıyla birlikte 1.2 metreye kadar düşmelere dayanıklı bir yapıyla geliyor. 1.39 kg ağırlığında olan Galaxy Book Go, USB-C, USB-A, kulaklık girişi, SIM kart girişi ve microSD kart girişlerine sahip. Cihaz 42.3 Wh pili ile birlikte gün sonunu çıkarabilecek kadar bir pil ömrü sunuyor. Yeni Galaxy Book Go, Avrupa pazarında ilk olarak Almanya‘da 449 euro fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak. Ancak şirket yeni modelini ne zaman satışa çıkaracağını henüz resmi olarak paylaşmadı.