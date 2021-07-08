Samsung Galaxy Buds 2, ANC Desteği İle Gelebilir

Galaxy Buds 2, Samsung’un yeni kablosuz kulaklığı olarak piyasada yerini alacak. Bir süredir haberlerde yer alan kulaklıkların fiyatları da dahil olmak üzere neredeyse her özelliğini biliyoruz. Ancak şimdi, yeni kulaklığın iyi bir özellikle geldiği söyleniyor.

Başından beri, Samsung Galaxy Buds2’nin ANC’den (Aktif Gürültü Önleme) yoksun olduğu bildirildi. Ancak yeni bilgiler kulaklıklarda bu özelliğin olacağını bildiriyor.

Ice Universe tarafından tweetlenen Galaxy Wearable uygulamasının ekran görüntüsüne göre, yakında çıkacak olan Galaxy Buds2, ANC’yi (Aktif Gürültü Önleme) destekleyebilir.

Galaxy Buds 2’nin Avrupa’da 180-200 euro ve ABD’de 149-169 dolara satılacağı söyleniyor. Başka bir deyişle, Galaxy Buds Pro’nun lansman fiyatından daha ucuz olacaklar. Bu nedenle, ANC ile gelseler bile Pro modeldeki kadar iyi olmayabilir.

Önceki raporlara göre Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Siyah, beyaz, menekşe ve yeşil olmak üzere dört renkte sunulacaklar. Kulaklıkların kod adı “berry” ve SM-R177 model numarasını taşıyor.

Son olarak, 120 mAh dahili pil ve ek 500 mAh pil ile şarj olan Galaxy Buds2’nin Ağustos ayındaki bir sonraki Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde resmileşmesi bekleniyor.