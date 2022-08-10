Samsung Galaxy Buds 2 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, geçen yıl Ağustos ayında Galaxy Buds 2 kulaklıklarını duyurmuştu ve bugün şirket, Galaxy Unpacked etkinliğinde bu kulaklıkların Pro modelini görücüye çıkardı. Samsung Galaxy Buds 2 Pro TWS kulaklıklar, daha uzun süreli kullanım deneyimi için öncekilerden %15 daha küçük.

Kulaklıklar aerodinamik bir tasarıma sahip ve etkili hava akışı için özel bir havalandırma deliği vaat ediyor. Buds 2 Pro, üç mikrofonlu bir sistemle geliyor ve dikkat dağıtıcı gürültüyü en aza indirmek için Galaxy Buds Pro’nun iki katından daha büyük olan bir ön kısma sahip.

Samsung Galaxy Buds2 Pro akıllı telefonunuz, tabletiniz, akıllı saatiniz, PC’niz ve akıllı TV’niz ile çalışabiliyor. Samsung ayrıca sorunsuz bir geçiş için Buds 2 Pro’yu bir Samsung TV veya Galaxy Book’a bağlamak için Buds Audio Switch, Easy Pair ve Bluetooth Info Sync‘i genişletti. Buds 2 Pro ayrıca SmartThings Find‘ı da destekliyor, yani çevrimdışıyken bile kulaklığınızı geride bıraktığınızda Galaxy cihazınızda bildirim alıyorsunuz.

Samsung Galaxy Buds2 Pro, ANC açıkken beş saate kadar ve onsuz sekiz saate kadar oynatma sunmak için reklamı olan her tomurcukta 61 mAh pile sahip. Şarj kutusu, bir USB-C bağlantı noktası üzerinden güç çekiyor ve toplam oynatma süresini 29 saate uzatabilen 515 mAh pil içeriyor.

Samsung Galaxy Buds2 Pro’nun öne çıkan diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.3 bağlantısı, AKG ayarı ve IPX7 suya dayanıklılık yer alıyor. Samsung Galaxy Buds 2 Pro kulaklıklar 230 dolar fiyat etiketine sahip ve Grafit, Beyaz ve Mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Kulaklıklar, bugünden itibaren ön siparişler için mevcut olacak ve satışlar 26 Ağustos’ta başlayacak.

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