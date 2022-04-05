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Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds Live, yeni yazılım güncellemesiyle 360 Audio desteğine kavuşuyor

Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds Live için sürpriz bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile artık her iki cihaz da 360 Audio by Dolby desteğine kavuşuyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds Live

Samsung, 2021’de Galaxy Buds Pro‘yu duyurdu ve şimdiye kadar 360 Audio by Dolby ile giyilebilir tek cihazdı. Koreli üretici, Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live‘a bir yazılım güncellemesi göndererek onları Pro deneyimine yaklaştırdı.

360 Audio, Dolby Head Tracking teknolojisine dayanır ve Apple’ın Spatial Audio‘suna benzer – hareket etseniz veya başınızı çevirseniz bile ses her zaman cihaz ekranından geliyormuş gibi görünür.

Dünyanın her yerinden Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live cihazları yazılım güncellemesini alıyor olsa da, özelliği kullanabilmek için One UI 3.1 veya daha üstünü çalıştıran bir Samsung telefona ihtiyacınız olduğunu belirtmekte fayda var.

Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds Live Software Update

Güncelleme yalnızca 3 MB boyutundadır ve R177XXU0AVC8 (Buds 2 için) veya R180XXU0AVC2 (Buds Live için) sürüm koduna sahiptir. Bu güncelleme ayrıca çağrı kalitesinde, Bluetooth bağlantısında ve genel kararlılıkta iyileştirmeler sağlar.

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KaynakGsmarena

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