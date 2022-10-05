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Samsung Galaxy Buds2 Pro ilk yazılım güncellemesini aldı

Samsung, yeni Galaxy Buds 2 Pro kulaklıkları için ilk ürün yazılımı güncellemesini yayınladı. Ağustos ayında dünyaya tanıtılan şirketin yeni kulak içi kulaklıkları, ilk günden beri aynı donanıma sahip.

Ahmet Ekinler

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Geçen ay 24 bit Hi-Fi ses ile tanıtılan Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS kulaklıklar ve ANC şimdi ilk yazılım güncellemelerini alıyor.

Firmware güncellemesi, R510XXU0AVI7 sürümüyle birlikte gelir ve yaklaşık 6MB’lık bir indirme gerektirir. Gelişmiş kararlılık ve güvenilirlik ile birlikte gelir ancak Galaxy Buds2 Pro’ya yeni özellikler getirmez.

Galaxy Buds2 Pro kullanıcıları, bağlı cihazlarında yüklü Galaxy Wearable uygulaması aracılığıyla bu güncellemeyi tomurcuklarına indirebilir. Ve onları satın almak isteyenler, TWS kulaklıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Galaxy Buds2 Pro incelememizi buradan okuyabilir.

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En iyi Samsung kablosuz kulaklıklar daha da iyi hale geliyor

Bu yıl, Samsung tartışmasız bugüne kadarki en gelişmiş Galaxy kablosuz kulaklıkları piyasaya sürdü. 2021’de Galaxy Buds 2’yi tanıttıktan sonra şirket, bir devam versiyonu yayınlamak için normal altı ay yerine tam bir yıl bekledi.

Bu netice Galaxy Buds 2 Pro’dan başkası değil ve beklemeye değmiş görünüyor. Buds 2 Pro, mükemmel ses kalitesi ve ANC (Aktif Gürültü Önleme) sunabilen, tartışmasız en iyi Samsung kablosuz kulaklıklardır. Buds 2 Pro deneyimimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ve tomurcuklara sahipseniz, bu ilk güncellemeden sonra deneyiminizin değişip değişmediğini ve nasıl değiştiğini bize bildirmekten çekinmeyin.

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