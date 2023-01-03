Samsung Galaxy F04’ün özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı

Geçen hafta sızdırılan teaser’larda gördüğümüz Samsung Galaxy F04, 4 Ocak’ta piyasaya sürülecek. Bu açıklama, web sitesinde Galaxy F04’ün teknik özelliklerini ve tasarımını açıklayan bir tanıtım sayfası hazırlayan çevrimiçi perakendeci Flipkart’tan geliyor.

Samsung Galaxy F04, 8.000 INR’den (yaklaşık 95 $) daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Helio P35 yonga seti tarafından desteklenecek ve kutudan Android 12 ile çalışır halde çıkacak. Akıllı telefon, iki işletim sistemi yükseltmesi vaadiyle geleceği için Android 13 ve 14’ü de ilerleyen dönemlerde alacak.

Galaxy F04, kullanıcıların akıllı telefonun dahili depolamasını kullanarak RAM’i sanal olarak genişletmesine olanak tanıyan RAM Plus özelliği ile 8 GB RAM‘e sahip olacak. Gerçek fiziksel RAM miktarı açıklanmadı, ancak 4GB veya 6GB olmasını bekleyebiliriz. (Fiyatı göz önüne alındığında 4GB daha mantıklı geliyor).

Helio P35 destekli akıllı telefon, 6.5″ HD+ çentikli ekrana sahip olacak ve 5.000 mAh batarya ile gelecek. Galaxy F04, Jade Purple ve Opal Green olmak üzere iki renk seçeneğiyle parlak bir arka yüze sahip olacak.

Yarın 12:00 IST’de Samsung Galaxy F04’ün teknik özellikleri, fiyatı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.