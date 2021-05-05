Samsung Galaxy F22 Geliyor – İşte Detaylar!

Samsung’un Galaxy F serisi, bu sefer giriş seviyesi olan yeni bir modele sahip olmak üzere. Serinin bir sonraki modelinin Galaxy F22 olarak piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Cihazla ilgili bilgiler ilk olarak bugün erken saatlerde ortaya çıktı ve güvenilir bir kaynak tarafından onaylandı. Tweet’e göre telefon SM-E225F model numarasına sahip olacak. Telefonun, Samsung Galaxy A22’den ilham aldığı da söylentiler arasında yer alıyor.

Galaxy A22’nin 4G ve 5G modellerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. 5G versiyonunun kendisine güç veren bir Dimensity 700 işlemciye sahip olacağı da bildirildi.

Galaxy F22’nin büyük olasılıkla temel alacağı telefonun 4G versiyonu hakkında çok az şey biliniyor. Telefonun büyük bir bataryaya sahip olduğunu görmeyi umuyoruz, bu özellik, birçok orta sınıf ve bütçe Samsung telefonunda yaygın hale geldi.