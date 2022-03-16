Samsung Galaxy F23 5G Sessiz Sedasız Satışa Çıktı

Samsung, yalnızca teknik özellik sayfasıyla Hindistan pazarında Galaxy F23 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Cihaz, Snapdragon 750G işlemci, 120Hz ekran ve üçlü kameraları uygun bir fiyata getiriyor. Bugünden itibaren cihaz yurt içinde satışa çıktı.

Samsung Galaxy F23 5G

Samsung Galaxy F23 5G plastik bir gövdeye sahip ancak; arkası daha sade bir görünüm vaat ediyor. Full HD+ çözünürlüğe (2408 x 1080 piksel) sahip 6,6 inç TFT LCD panelle geliyor. Cihaz 120Hz yenileme hızı ve Corning Gorilla Glass 5 korumasıyla geliyor.

Arkada, 50MP Samsung ISOCELL JN1 sensörünü; 8MP ultra geniş lensi ve 2MP makro sensörünü tutan dikey üçlü kamera sistemine sahip. Önde, 8MP selfie kamera var. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip ve Android 12 işletim sistemiyle geliyor. Samsung ayrıca 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve 4 yıllık güvenlik güncellemeleri sunuyor.

Telefon 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelen; Qualcomm Snapdragon 750G işlemci vaat ediyor. Cihaz ayrıca ek depolama ihtiyaçları için bir microSD kart yuvasına sahip.

25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil içeriyor. Ancak telefonun şarj ile birlikte gönderilmediğini, bu nedenle ayrı olarak satın almanız gerektiğini unutmayın. Bu arada telefon çift SIM’li telefon, 12 5G bandı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth v5.0 ve NFC desteği ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy F23 5G, 4GB + 128GB modeli için 230 dolar ve 6GB + 128GB modeli için 242 dolar fiyat etiketine sahip.