Samsung Galaxy F23, Android 13 ve One UI 5 güncellemesini alıyor

Samsung, geçen hafta Galaxy F22 için Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınladı ve şimdi Android’in en son sürümü ve Samsung’un özel Android görünümü olan One UI 5 güncellemesi Galaxy F23 modeline geldi.

Samsung Galaxy F23’ün One UI 5 güncellemesi, E236BXXU1BVL1 ürün yazılımı sürümüne sahiptir ve yaklaşık 2,7 GB’lik bir dosya boyutu ile gelir. Her zamanki One UI 5 özellikleriyle birlikte gelir, ancak F23’teki Android güvenlik yaması en güncel versiyon olan Aralık 2022 yerine Kasım 2022’ye yükseltir.

Samsung Galaxy F23 için One UI 5 güncellemesi şu anda Hindistan’da başladı ve diğer bölgelere de hızla yayılıyor. Henüz güncellemeyi almadıysanız, Galaxy F23’ün Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.