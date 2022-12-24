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Samsung Galaxy F23, Android 13 ve One UI 5 güncellemesini alıyor

Samsung, Android 13 işletim sistemini One UI 5.0 arayüz özelleştirmeleriyle birlikte getiren bir Galaxy F23 5G güncellemesini kullanıma sunuyor. Ürün yazılımı sürümü E236BXXU1BVL1 ve yaklaşık 2,7 GB indirme boyutuyla birlikte gelir.

Ahmet Ekinler

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Samsung-Galaxy-F23-5G

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Samsung, geçen hafta Galaxy F22 için Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınladı ve şimdi Android’in en son sürümü ve Samsung’un özel Android görünümü olan One UI 5 güncellemesi Galaxy F23 modeline geldi.

Samsung Galaxy F23’ün One UI 5 güncellemesi, E236BXXU1BVL1 ürün yazılımı sürümüne sahiptir ve yaklaşık 2,7 GB’lik bir dosya boyutu ile gelir. Her zamanki One UI 5 özellikleriyle birlikte gelir, ancak F23’teki Android güvenlik yaması en güncel versiyon olan Aralık 2022 yerine Kasım 2022’ye yükseltir.

Samsung Galaxy F23 için One UI 5 güncellemesi şu anda Hindistan’da başladı ve diğer bölgelere de hızla yayılıyor. Henüz güncellemeyi almadıysanız, Galaxy F23’ün Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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