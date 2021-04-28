Samsung Galaxy F52 5G, Listelenmeye Başladı!

Bilindiği üzere Kore’li dev Samsung, şu sıralar cihazlarını güncellemekle uğraşıyor gibi gözüküyor olsa da şirket öte yandan yeni modellerini sunmaya devam ediyor. Şirket Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini daha sonra Nisan ayının başlarında yeni orta segment Galaxy A52 ve A72‘yi piyasaya sürmüştü. Tabi firma bunlarla yetinmeyerek yeni orta segment cihazlarının bir de 5G‘li versiyonlarını satışa çıkarmıştı.

Şirket bu cihazlarını piyasaya sürdükten sonra artık güncelleme bölümüne odaklanmış gibi kendini göstermeye başladı ancak durum öyle değil. Şirketin yakında ilk önce Hindistan pazarında satışa çıkaracağı yeni akıllı telefonu Galaxy F52 5G‘nin bugün Google Play Console üzerinden listelendiği ortaya çıktı. Bu listelenmeyle birlikte yeni model hakkında lansmandan önce bazı temel özellik bilgisine sahip oluyoruz.

Yeni Galaxy F52 5G (SM-E5260), 1080×2009 çözünürlüğünde delikli çentik yapısına sahip bir ekran ile geliyor. Henüz ekranın boyutu ve kalitesi hakkında bir bilgi bulunmuyorsa olsa da cihazın içerisinde Snapdragon 750G yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesi yer alıyor. Android 11 ve One UI 3.1 ile çalışacak olan cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana kamera bulunuyor.

164,63 mm × 76,3 mm × 8,7 mm boyutlarına sahip olan cihazın, 25 W hızlı şarj destekli 4.350 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Şuan için listelenen temel özellikler bunlarla sınırlı ancak ilerleyen günlerde cihazın daha fazla özelliğinin ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca Samsung‘un yeni modelini ne zaman tanıtacağı henüz resmi olarak bilinmiyor.