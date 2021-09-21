Samsung, Galaxy Flex Note Üzerinde Çalışıyor

Samsung, geçtiğimiz günlerde en yeni katlanabilir akıllı telefonları olan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3‘ü piyasaya sürdü. Yeni katlanabilir telefonların gelmesiyle birlikte şirket, popüler Galaxy Note serisi üst düzey akıllı telefonlarından uzaklaşıyor gibi görünüyordu. Ancak yeni bir ticari marka ve patent, Note serisinin tasarım açısından büyük bir yenilikle satışa sunulacağını gösteriyor.

Bir LetsGoDigital raporuna göre, Güney Koreli teknoloji devinin ekran birimi, ‘Flex Note’ adı için bir ticari marka ve ayrıca CNIPA’ya (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) bir tasarım patenti başvurusunda bulundu. Patent, dışa doğru katlanabilen ve cihazın etrafını sarabilen geniş ekranlı bir akıllı telefonu tanımlıyor.

Kompakt formda olan cihazın geniş ekranı katlanıyor ve sağ taraftan arkaya dolanırken, önden normal bir akıllı telefona benziyor. Kompakt forma arkadan bakıldığında, etrafı saran ekran, arka panelin yaklaşık yarısını kaplıyor.

Kullanıcılar, akıllı telefonun toplam ekran boyutunu büyütecek olan bu ekranı açabiliyor. Bu, önden bir tablete benzemesini sağlıyor. Tasarımının bir başka benzersiz yönü de S Pen kalemi için bir girinti içermesi diyebiliriz.

Yani cihaz aynı zamanda S Pen desteği ve özel bir manyetik muhafaza ile gelecek. Özellikle cihaz, kompakt formundayken kalınlık açısından eşit. Bununla birlikte, ekran açıldığında, arka panelin bir yarısı ile ekranın etrafını saran katlanır levhanın bulunduğu diğer taraf arasında gözle görülür bir fark var.

Bununla birlikte, S Pen’in manyetik muhafazası katlanır ekranın arkasındaki bölgede olduğundan, kalınlıktaki bu fark aynı zamanda bir amaca hizmet ediyor. Böylece ekran katlandığında S Pen güvenli bir şekilde yerleştirilebiliyor ve gerektiğinde tablet biçiminde çıkarılabiliyor.

Bir başka ilginç yönü ise, arka kamera modülünün patent çizimlerinde detaylandırılmaması, ancak şirketin sağ üst köşedeki ekranın altına çift kamera yerleştirmesi, bu sayede hem tablet şeklinde hem de selfie çekmeyi mümkün kılıyor.