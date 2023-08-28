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Samsung Galaxy Fold6 prototipi videoda ortaya çıktı

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy Fold6

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Galaxy Z Fold5 bu ayın başlarında piyasaya sürülmüş olabilir, ancak halefi için ilk sızıntı setimizi şimdiden alıyoruz. Tanınmış sızıntı uzmanı Ice Universe, Samsung‘un mevcut katlanabilir amiral gemisine kıyasla büyük bir yeniden tasarım sergileyen Galaxy Z Fold6 prototipinin kısa bir videosunu ve birkaç görüntüsünü paylaştı.

Yeni başlayanlar için, Z Fold6 prototipi, tıpkı söylentilerin Galaxy S24 Ultra‘da göreceğimizi öne sürdüğü gibi düz bir kapak ekranına sahip. Ice Universe, Fold6 kapak ekranının ve S24 Ultra’nın aynı orta çerçeve ve radyanın yanı sıra genel en boy oranına sahip olacağına inanıyor. Z Fold6, videoda gösterilenden daha dar bir çerçeveye sahip olabilir.

Galaxy S24 Ultra’nın QHD+ çözünürlüğe ve 19,5:9 en-boy oranına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Panel, 2.500 nit’e kadar en yüksek parlaklıkla daha parlak olacak. Boyutlar açısından, S24 Ultra ekranının S23 Ultra’daki 78,1 mm’ye kıyasla 79 mm ile biraz daha geniş olduğu söyleniyor.

İlerleyen günlerde daha fazla ayrıntının paylaşılmasını bekleyebilirsiniz.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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